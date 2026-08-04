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  4. Андрей Шевченко принял решение о кадровых изменениях
Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 21:02 |
1952
0

Андрей Шевченко принял решение о кадровых изменениях

Дедышин покинул УАФ

04 августа 2026, 21:02 |
1952
0
Андрей Шевченко принял решение о кадровых изменениях
Игорь Дедышин
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Игорь Дедышин больше не занимает должность технического директора Украинской ассоциации футбола.

Функционер присоединился к УАФ в апреле 2025 года, когда был назначен на должность технического директора. Проработав более года, он покинул ассоциацию. Причины такого решения пока не разглашаются.

До перехода в УАФ Дедишин имел многолетний опыт работы в украинском футболе. С 2002 года он входил в структуру львовских «Карпат», а в 2009–2015 годах занимал должность генерального директора клуба.

В дальнейшем специалист работал генеральным директором «Вереса» и словенского «Целе». В начале 2018 года он присоединился к развитию академии «Руха», а уже летом 2019-го возглавил львовский клуб в качестве генерального директора.

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Украинская ассоциация футбола Игорь Дедышин Андрей Шевченко
Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
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