Андрей Шевченко принял решение о кадровых изменениях

Игорь Дедышин больше не занимает должность технического директора Украинской ассоциации футбола.

Функционер присоединился к УАФ в апреле 2025 года, когда был назначен на должность технического директора. Проработав более года, он покинул ассоциацию. Причины такого решения пока не разглашаются.

До перехода в УАФ Дедишин имел многолетний опыт работы в украинском футболе. С 2002 года он входил в структуру львовских «Карпат», а в 2009–2015 годах занимал должность генерального директора клуба.

В дальнейшем специалист работал генеральным директором «Вереса» и словенского «Целе». В начале 2018 года он присоединился к развитию академии «Руха», а уже летом 2019-го возглавил львовский клуб в качестве генерального директора.