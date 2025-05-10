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  4. ДЕДЫШИН: «УАФ приняла предложение клубов возобновить чемпионат U-21»
Молодежные турниры
10 мая 2025, 03:59 | Обновлено 10 мая 2025, 04:29
15
0

ДЕДЫШИН: «УАФ приняла предложение клубов возобновить чемпионат U-21»

Технический директор УАФ также рассказал о реформе чемпионата Украины U-19

10 мая 2025, 03:59 | Обновлено 10 мая 2025, 04:29
15
0
ДЕДЫШИН: «УАФ приняла предложение клубов возобновить чемпионат U-21»
УПЛ-ТВ. Игорь Дедышин

Технический директор УАФ Игорь Дедышин в эфире УПЛ-ТВ рассказал о возобновлении чемпионата Украины U-21 и реформе юношеской лиги U-19.

– Были ли приняты какие-либо решения относительно юношеской лиги Украины?

– Да, была идея, которая рассматривалась много лет, а теперь мы финализировали концепцию, предложенную УАФ по созданию национальной лиги U-19, которая будет открытой и доступной для всех субъектов футбола, которые развивают это направление и имеют академии, команду U-19 или возможность её создать.

Мы отменили привязку такой лиги к УПЛ, что было сдерживающим фактором для развития футболистов. Из-за этого мы потеряли уровень конкурентности, получили много проходных матчей. Мы хотели это устранить и нам удалось убедить клубы, что это правильный путь. Ведь наша основная цель – развивать молодых футболистов как для клубов, так и для национальных сборных.

– То есть теперь для того, чтобы заявить команду в национальный чемпионат U-19, не обязательно иметь первую команду в УПЛ?

– Любая частная школа, коммунальная или школа с государственной формой собственности, которая имеет свои команды ДЮФЛ и выпускает, условно говоря, футболистов 11 класса и имеет желание сформировать команду U-19, может принять участие в национальной лиге. Пройти через региональную лигу U-19 и по спортивному принципу присоединиться к лучшим. Какие-то команды будут вылетать, какие-то присоединяться – это будет открытая экосистема. Самое важное – сделать эту лигу конкурентной и превратить в качественный продукт.

В то же время мы получили встречное предложение от клубов возобновить соревнования в чемпионате U-21, и мы, как УАФ, поддержали эту инициативу. Это даст возможность сохранить в футболе ещё часть футболистов, которые, возможно, не полностью смогли проявить себя в турнире U-19 или даст игровую практику игрокам, которые набирают форму после травмы или не получили время в матче основной команды. Этот турнир должен гармонично дополнить всю экосистему соревнований.

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Игорь Дедышин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу U-21 чемпионат Украины по футболу U-19 Украинская ассоциация футбола
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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