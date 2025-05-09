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  4. ДЕДЫШИН: «Со следующего сезона Кубок Украины будут смотреть на УПЛ ТВ»
Украина. Премьер лига
09 мая 2025, 16:52 |
245
0

ДЕДЫШИН: «Со следующего сезона Кубок Украины будут смотреть на УПЛ ТВ»

В УАФ определились с единственным телепулом и для кубкового соревнования

09 мая 2025, 16:52 |
245
0
ДЕДЫШИН: «Со следующего сезона Кубок Украины будут смотреть на УПЛ ТВ»
Кубок Украины

Технический директор УАФ Игорь Дедышин сообщил, что со следующего сезона все матчи Кубка Украины будут транслироваться в эфире УПЛ ТВ.

– Очень благодарен клубам за то, что мы смотрим с ними в одном направлении. Почувствовал полное взаимопонимание. Мы проводили открытый диалог, который привел к конкретным результатам. Мы согласовали концепцию нового формата Кубка со следующего сезона, согласовали объединение телеправ на него и все они будут заведены в единую телевизионную точку - УПЛ ТВ, вокруг которого в будущем будет образовываться очень качественный футбольный контент, и мы сможем сконцентрировать для зрителя в одном месте весь национальный футбол разного уровня. Это такая амбиция и цель.

Очень классно, что клубы в свое время решились пойти в этот проект под названием УПЛ ТВ, который очень качественно расширяет свои горизонты.

– Как будет выглядеть передача телеправ, какие плюсы для клубов и УАФ?

– Главное, о чем мы совместно договорились – мы хотим создать качественный продукт и все согласились с этим. В следующем сезоне Кубка Украины мы введем единые стандарты показа. Все расходы будет нести Украинская ассоциация футбола через привлечение спонсоров и партнеров. И эту финансовую нагрузку УАФ забирает у клубов. Ведь до того финансовая ответственность за трансляцию домашних матчей лежала именно на них.

Теперь все права будут консолидированы и все матчи будут показаны на УПЛ ТВ. Это шаг навстречу со стороны УАФ. Самое главное, что мы продемонстрировали – украинский футбол это улица с двусторонним движением, когда субъекты движутся навстречу друг другу.

– В чем принципиальное отличие нового формата Кубка от предыдущего?

– Мы хотели, чтобы это был на самом деле Кубок для всей Украины, мы привлекли регионы. Мы забрали дополнительное время, теперь в случае ничьей сразу будет серия пенальти. Мы дали ощущение, что каждый матч для каждой команды является решающим и каждая минута важна. И возможность, скажем так, маленьким клубам попробовать заскочить как можно выше.

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Игорь Дедышин Кубок Украины по футболу УПЛ-ТВ телетрансляции
Александр Сильченко Источник: УПЛ-ТВ
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