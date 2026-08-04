Талантливый полузащитник присоединился к первой команде Динамо перед ЛК

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к первому матчу третьего квалификационного раунда Лиги конференций, который состоится в четверг, 6 августа.

Подопечные Игоря Костюка вылетели из Лиги Европы после поражения от греческого ПАОКа и теперь сыграют против азербайджанского «Карабаха» в третьем по силе клубном турнире Европы.

Главный тренер «бело-синих» пригласил в первую команду талантливого 18-летнего полузащитника Павла Люсина, который в субботу, 1 августа, оформил дубль в составе U-21.

Пресс-служба «Динамо» опубликовала видео подготовки игроков киевского клуба к предстоящему противостоянию – Люсин занимается вместе с другими игроками первой команды.

В прошлом сезоне Люсин провел 31 матч в составе «Динамо» U-19, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «бело-синими» истекает в июне 2031 года.

ВИДЕО. Подготовка киевского Динамо к квалификации Лиги конференций