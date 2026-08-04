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  4. Талантливый полузащитник присоединился к первой команде Динамо перед ЛК
Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 17:51 |
2571
2

Талантливый полузащитник присоединился к первой команде Динамо перед ЛК

Павел Люсин оформил дубль за U-19, после чего получил шанс от Игоря Костюка

04 августа 2026, 17:51 |
2571
2 Comments
Талантливый полузащитник присоединился к первой команде Динамо перед ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Павел Люсин
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Киевское «Динамо» продолжает подготовку к первому матчу третьего квалификационного раунда Лиги конференций, который состоится в четверг, 6 августа.

Подопечные Игоря Костюка вылетели из Лиги Европы после поражения от греческого ПАОКа и теперь сыграют против азербайджанского «Карабаха» в третьем по силе клубном турнире Европы.

Главный тренер «бело-синих» пригласил в первую команду талантливого 18-летнего полузащитника Павла Люсина, который в субботу, 1 августа, оформил дубль в составе U-21.

Пресс-служба «Динамо» опубликовала видео подготовки игроков киевского клуба к предстоящему противостоянию – Люсин занимается вместе с другими игроками первой команды.

В прошлом сезоне Люсин провел 31 матч в составе «Динамо» U-19, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «бело-синими» истекает в июне 2031 года.

ВИДЕО. Подготовка киевского Динамо к квалификации Лиги конференций

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Лига конференций Карабах Динамо - Карабах Динамо Киев Игорь Костюк Павел Люсин
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Цікаво просто хто саме зараз займається в головній команді і готується до Карабаху.
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Гродзінського, Жданова, Пашка, Федоренка, Дикого, Андрейка, Саване, Дехтяра, теж потрібно переводити, гірше грати чим ті хто зараз грає в основній команді точно не будуть, але принаймі в цих ще є потенціал. І особливо центр захисника Іваськіва.
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