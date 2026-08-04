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04 августа 2026, 14:01 | Обновлено 04 августа 2026, 14:28
398
0

«Я ничего не знал». Венгер впервые прокомментировал скандал вокруг ФИФА

Легендарный тренер приветствует решение Инфантино отказаться от продажи ЧМ

04 августа 2026, 14:01 | Обновлено 04 августа 2026, 14:28
398
0
«Я ничего не знал». Венгер впервые прокомментировал скандал вокруг ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Венгер и Инфантино
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Легендарный бывший тренер «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер впервые прокомментировал скандал вокруг попытки «приватизации» чемпионата мира по футболу.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино инициировал процесс частичной продажи прав на организацию чемпионата мира частным инвесторам. Проект вызвал массовое возмущение в футбольном сообществе, вплоть до угроз бойкотировать турнир со стороны ведущих сборных. В итоге под давлением общественности ФИФА отказалась от этой идеи. По этому поводу Венгер сделал специальное заявление.

«Последние события в ФИФА заслуживают определённых разъяснений с моей стороны. В ФИФА я занимаю должность руководителя отдела глобального развития футбола.

Вместе с моей командой я курирую анализ игровых данных, онлайн-тренировочный центр ФИФА, развитие образования молодежи через 60 академий в 60 странах, где они наиболее востребованы, а также молодежные соревнования по всему миру.

Кроме того, я являюсь техническим советником IFAB. Я не был вовлечен в этот стратегический план и ничего не знал о проекте, пока не появились сообщения в СМИ.

Решение отозвать проект было абсолютно правильным и бесспорным, поскольку я твердо верю в независимую ФИФА, которая служит футболу с преданностью, прозрачностью и честностью», – говорится в обращении.

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Арсен Венгер Джанни Инфантино ФИФА чемпионат мира по футболу
Андрей Плыгун Источник: The Independent
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