Мировой раскол? Федерации Азии поддержали Инфантино, игнорируя протест УЕФА

Кризис в ФИФА приобретает масштабный характер на фоне требований об отставке главы организации Джанни Инфантино и нежелания последнего покидать свой пост.

Ранее в УЕФА открыто выступили против швейцарского функционера и призвали найти ему достойную замену. В то же время сам Инфантино отчаянно сопротивляется давлению со стороны региональных ассоциаций и внутренней оппозиции в ФИФА. Функционер активно ищет поддержку со стороны национальных федераций и влиятельных политиков, чтобы сохранить свой пост.

Журналист The Athletic Адам Крафтон сообщил, что значительное количество азиатских конфедераций уже выразили свою поддержку главе ФИФА. В первых рядах среди сторонников Инфантино — Катар и ОАЭ. Кроме того, с Инфантино солидарны федерации Бутана, Шри-Ланки, Ливана и Кувейта. Подобное положение дел беспокоит УЕФА, которая продолжает искать способы отстранить скандального руководителя организации.

Отмечается, что ключевую роль будет играть мнение Саудовской Аравии, представители которой до сих пор не высказали свою позицию.