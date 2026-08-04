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04 августа 2026, 10:47 | Обновлено 04 августа 2026, 11:43
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Мировой раскол? Федерации Азии поддержали Инфантино, игнорируя протест УЕФА

Председатель ФИФА укрепляет позиции на фоне недавних скандалов

04 августа 2026, 10:47 | Обновлено 04 августа 2026, 11:43
1107
5 Comments
Мировой раскол? Федерации Азии поддержали Инфантино, игнорируя протест УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Инфантино и шейх Катара Тамим бин Хамад Аль Тани
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Кризис в ФИФА приобретает масштабный характер на фоне требований об отставке главы организации Джанни Инфантино и нежелания последнего покидать свой пост.

Ранее в УЕФА открыто выступили против швейцарского функционера и призвали найти ему достойную замену. В то же время сам Инфантино отчаянно сопротивляется давлению со стороны региональных ассоциаций и внутренней оппозиции в ФИФА. Функционер активно ищет поддержку со стороны национальных федераций и влиятельных политиков, чтобы сохранить свой пост.

Журналист The Athletic Адам Крафтон сообщил, что значительное количество азиатских конфедераций уже выразили свою поддержку главе ФИФА. В первых рядах среди сторонников Инфантино — Катар и ОАЭ. Кроме того, с Инфантино солидарны федерации Бутана, Шри-Ланки, Ливана и Кувейта. Подобное положение дел беспокоит УЕФА, которая продолжает искать способы отстранить скандального руководителя организации.

Отмечается, что ключевую роль будет играть мнение Саудовской Аравии, представители которой до сих пор не высказали свою позицию.

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Джанни Инфантино ФИФА УЕФА
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Комментарии 5
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Кто такие - федерации Азии?
Если УЕФА упрется, кому будет интересен ЧМ?
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+7
кто бы сомневался) катар и оаэ)
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+2
Схоже, чемпіонат Європи стає (а може вже і є останні років 40) значно більш цікавим турніром.
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0
То все до дупи. Без європейської ТОП5 і другого ешелону - Португалія, Нідерланди, Бельгія, скандинави, балканці, чемпіонат світу то так, третьорядний турнір.
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0
Пиханы чучмеки.. 😡💩🐷🐓🖕
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0
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