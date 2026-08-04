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Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 13:48 | Обновлено 04 августа 2026, 13:49
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Эксперт: «Этот середняк УПЛ в этом сезоне будет бороться за выживание»

Вацко дал неутешительный прогноз относительно «Кривбасса»

04 августа 2026, 13:48 | Обновлено 04 августа 2026, 13:49
726
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Эксперт: «Этот середняк УПЛ в этом сезоне будет бороться за выживание»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кривбасс
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Известный спортивный комментатор и блогер Виктор Вацко поделился впечатлениями от игры «Кривбасса» в начале сезона.

В первом туре УПЛ криворожская команда уступила «Карпатам» со счётом 1:4. Вацко отметил, что команда Патрика ван Леувена понесла серьёзные кадровые потери и теперь не является конкурентоспособной.

«С точки зрения кадрового потенциала, «Кривбасс» сейчас – это даже не середняк, это борец за выживание! Патрику ван Леувену будет очень тяжело, команда незрелая и неопытная», – пояснил эксперт.

В прошлом сезоне «Кривбасс» занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Следующий матч команда ван Леувена проведет 9 августа против «Зари».

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Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Виктор Вацко
Андрей Плыгун Источник: Виктор Вацко
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Оце здивував! Останній собаці в мене на районі це стало зрозуміло після того, як розпродали всіх лідерів. А і
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