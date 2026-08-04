Эксперт: «Этот середняк УПЛ в этом сезоне будет бороться за выживание»

Известный спортивный комментатор и блогер Виктор Вацко поделился впечатлениями от игры «Кривбасса» в начале сезона.

В первом туре УПЛ криворожская команда уступила «Карпатам» со счётом 1:4. Вацко отметил, что команда Патрика ван Леувена понесла серьёзные кадровые потери и теперь не является конкурентоспособной.

«С точки зрения кадрового потенциала, «Кривбасс» сейчас – это даже не середняк, это борец за выживание! Патрику ван Леувену будет очень тяжело, команда незрелая и неопытная», – пояснил эксперт.

В прошлом сезоне «Кривбасс» занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Следующий матч команда ван Леувена проведет 9 августа против «Зари».