Эксперт: «Этот середняк УПЛ в этом сезоне будет бороться за выживание»
Вацко дал неутешительный прогноз относительно «Кривбасса»
Известный спортивный комментатор и блогер Виктор Вацко поделился впечатлениями от игры «Кривбасса» в начале сезона.
В первом туре УПЛ криворожская команда уступила «Карпатам» со счётом 1:4. Вацко отметил, что команда Патрика ван Леувена понесла серьёзные кадровые потери и теперь не является конкурентоспособной.
«С точки зрения кадрового потенциала, «Кривбасс» сейчас – это даже не середняк, это борец за выживание! Патрику ван Леувену будет очень тяжело, команда незрелая и неопытная», – пояснил эксперт.
В прошлом сезоне «Кривбасс» занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Следующий матч команда ван Леувена проведет 9 августа против «Зари».
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