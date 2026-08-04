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Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 12:59 | Обновлено 04 августа 2026, 13:03
357
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Гендиректор Карпат: «По трансферам Домчака и Фаала нас никто не спрашивал»

Русол рассказал подробности трансферов

04 августа 2026, 12:59 | Обновлено 04 августа 2026, 13:03
357
1 Comments
Гендиректор Карпат: «По трансферам Домчака и Фаала нас никто не спрашивал»
ФК Карпаты. Назар Домчак
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Генеральный директор Карпаты Андрей Русол рассказал о том, как летом клубу удалось продать вратаря Назара Домчака и форварда Бубакара Фаала в чешские Славию и Викторию соответственно.

«По Домчаку и Фаалу нас, честно говоря, никто не спрашивал и переговоры не вел. Были активированы клаусулы. Назар Домчак очень хотел уйти. Мы, возможно, не хотели их отпускать, но вариантов не было».

«Но если говорить по Назару, то деньги не были мотивацией для клуба. Это про отношения между нами и нашим воспитанником. Мы желаем ему успеха», – сказал Русол.

Ранее сообщалось, что Карпаты получили за Домчака 5 миллионов евро, а за Фаала – 3 миллиона евро.

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Андрей Русол Карпаты Львов Назар Домчак Бабукарр Фаал трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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Нічого зараз не зробиш. Поки буде тривати війна кожен футболіст буде обирати закордонний варіант карєри.
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