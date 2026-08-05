Защитник, который играл за сборную Украины, попросил о трансфере в Динамо

Генеральный директор львовских «Карпат» Андрей Русол рассказал детали перехода защитника сборной Украины Алексея Сыча в киевское «Динамо»:

«Переговоры прошли быстро, было предложение, затем разговор с игроком. И здесь мы должны подчеркнуть, что это не вопрос денег для «Карпат». Было пожелание от игрока.

Почему я считаю, что этот переход целесообразен для обеих сторон? Потому что Алексею нужен был толчок и он это понимал. Где-то за последние полгода он притормозил в своем развитии.

И мы, как клуб, тоже ожидали от него большего. Возможно, этот переход пойдет на пользу трем сторонам. Был запрос от Алексея на то, чтобы мы не препятствовали этому трансферу.

Потому мы приняли эту ситуацию и считаем, что для нас это тоже положительный шаг. У нас есть первоочередная опция обратного выкупа и это было обязательным нашим условием.

Если что-то не выйдет у Алексея, хотя мы желаем ему лучшего в будущем, мы будем иметь возможность первыми вернуть его в «Карпаты», – рассказал Русол.