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Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 16:51 |
991
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Карпаты определились, будут ли подписывать полузащитника киевского Динамо

Андрей Русол сообщил, что львовский клуб принял решение отказаться от Валентина Рубчинского

04 августа 2026, 16:51 |
991
1 Comments
Карпаты определились, будут ли подписывать полузащитника киевского Динамо
ФК Динамо Киев. Валентин Рубчинский
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Генеральный директор львовских «Карпат» Андрей Русол прокомментировал возможность подписания полузащитника киевского «Динамо» Валентина Рубчинского:

– Был разговор, что Рубчинский вернется, и Франц Фернандес доволен его игрой. Еще ведутся какие-нибудь переговоры?

– Эта история закрыта. На определенном этапе мы сохраняли интерес к игроку и вообще мы довольны тем временем, которое он провел у нас. Он в определенных матчах нам очень помог.

Однако мы решили пытаться подписать игроков на контракт и не использовать опцию арендованных игроков, – рассказал Русол.

В прошлом сезоне 24-летний полузащитник провел девять матчей за «львов», где отметился одной результативной передачей. Во время летнего трансферного окна Рубчинский вернулся в расположение киевского клуба.

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Динамо Киев Андрей Русол Фран Фернандес Валентин Рубчинский трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 1
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Чудове рішення. Тим самим позбулися непотрібного Сича і ще гроші заробили 😁
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