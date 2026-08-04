Карпаты определились, будут ли подписывать полузащитника киевского Динамо

Генеральный директор львовских «Карпат» Андрей Русол прокомментировал возможность подписания полузащитника киевского «Динамо» Валентина Рубчинского:

– Был разговор, что Рубчинский вернется, и Франц Фернандес доволен его игрой. Еще ведутся какие-нибудь переговоры?

– Эта история закрыта. На определенном этапе мы сохраняли интерес к игроку и вообще мы довольны тем временем, которое он провел у нас. Он в определенных матчах нам очень помог.

Однако мы решили пытаться подписать игроков на контракт и не использовать опцию арендованных игроков, – рассказал Русол.

В прошлом сезоне 24-летний полузащитник провел девять матчей за «львов», где отметился одной результативной передачей. Во время летнего трансферного окна Рубчинский вернулся в расположение киевского клуба.