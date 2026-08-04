Карпаты определились, будут ли подписывать полузащитника киевского Динамо
Андрей Русол сообщил, что львовский клуб принял решение отказаться от Валентина Рубчинского
Генеральный директор львовских «Карпат» Андрей Русол прокомментировал возможность подписания полузащитника киевского «Динамо» Валентина Рубчинского:
– Был разговор, что Рубчинский вернется, и Франц Фернандес доволен его игрой. Еще ведутся какие-нибудь переговоры?
– Эта история закрыта. На определенном этапе мы сохраняли интерес к игроку и вообще мы довольны тем временем, которое он провел у нас. Он в определенных матчах нам очень помог.
Однако мы решили пытаться подписать игроков на контракт и не использовать опцию арендованных игроков, – рассказал Русол.
В прошлом сезоне 24-летний полузащитник провел девять матчей за «львов», где отметился одной результативной передачей. Во время летнего трансферного окна Рубчинский вернулся в расположение киевского клуба.
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