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Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 10:21 |
679
0

Динамо может отправить украинца в известный клуб. Все зависит от Костюка

Валентин Рубчинский имеет вариант с продолжением карьеры в составе львовских «Карпат»

09 июля 2026, 10:21 |
679
0
Динамо может отправить украинца в известный клуб. Все зависит от Костюка
ФК Динамо Киев. Валентин Рубчинский
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Полузащитник киевского «Динамо» Валентин Рубчинский может покинуть клуб во время летнего трансферного окна, но окончательное решение будет принимать главный тренер Игорь Костюк.

Наставник «бело-синих» рассчитывает на 24-летнего футболиста, однако его будущее зависит от сроков восстановления других игроков – Романа Саленко и Николая Михайленко, которые находятся в лазарете.

После возвращение в строй двух конкурентов существует вероятность, что Рубчинскому придется вернуться в «Карпаты», где он провел прошлый сезон на правах аренды.

Главный тренер львовского клуба Фран Фернандес остался доволен выступлением украинца, поэтому «львы» готовы вступить в переговоры с киевским клубом, чтобы согласовать новое арендное соглашение.

В прошлом сезоне полузащитник провел девять матчей в составе львовского клуба и отметился одним ассистом. Контракт 24-летнего игрока с «бело-синими» истекает в июне 2028-го.

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Динамо Киев Игорь Костюк Валентин Рубчинский Карпаты Львов Николай Михайленко Роман Саленко трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Инсайды от Пасичныка
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