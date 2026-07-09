Динамо может отправить украинца в известный клуб. Все зависит от Костюка

Полузащитник киевского «Динамо» Валентин Рубчинский может покинуть клуб во время летнего трансферного окна, но окончательное решение будет принимать главный тренер Игорь Костюк.

Наставник «бело-синих» рассчитывает на 24-летнего футболиста, однако его будущее зависит от сроков восстановления других игроков – Романа Саленко и Николая Михайленко, которые находятся в лазарете.

После возвращение в строй двух конкурентов существует вероятность, что Рубчинскому придется вернуться в «Карпаты», где он провел прошлый сезон на правах аренды.

Главный тренер львовского клуба Фран Фернандес остался доволен выступлением украинца, поэтому «львы» готовы вступить в переговоры с киевским клубом, чтобы согласовать новое арендное соглашение.

В прошлом сезоне полузащитник провел девять матчей в составе львовского клуба и отметился одним ассистом. Контракт 24-летнего игрока с «бело-синими» истекает в июне 2028-го.