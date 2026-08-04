ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги отпустил игрока, который отдал команде 3 года

Клуб Первой лиги ЮКСА официально попрощался с 23-летним вингером Матвеем Харченко.

Матвей отдал украинскому клубу три года. Сейчас вингер находится в статусе свободного агента.

«Спасибо за этот путь, Матвей. Желаем, чтобы впереди было как можно меньше травм и как можно больше футбола, в котором все увидят твой настоящий потенциал», – написала пресс-служба.

На счету Харченко 52 матча за клуб ЮКСА, в которых он оформил шесть голов и шесть ассистов.

Ранее ЮКСА сообщила о трансфере иностранца на позицию защитника.