Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги оформил трансфер бразильца
Украина. Первая лига
30 июля 2026, 17:39 | Обновлено 30 июля 2026, 17:45
395
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги оформил трансфер бразильца

Защитник Яго Сена стал новым игроком ЮКСА

30 июля 2026, 17:39 | Обновлено 30 июля 2026, 17:45
395
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги оформил трансфер бразильца
ФК ЮКСА. Яго Сена
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Перволиговый клуб ЮКСА официально презентовал нового футболиста – бразильского защитника Яго Сену.

В Бразилии Яго выступал за шесть клубов, но самый успешный период его карьеры пришелся на время в «Шапекоэнсе» (28 матчей, 1 ассист), в составе которого он дебютировал в местном чемпионате.

Последние 6 месяцев Сена провел в клубе «Монсус», за который отыграл всего семь игр.

«Мы рады приветствовать Яго в семье ФК ЮКСА и уверены, что его профессионализм, лидерские качества и самоотдача помогут команде добиваться новых успехов.

Добро пожаловать в ЮКСА, Яго! Желаем ярких матчей, побед и незабываемых моментов в черно-белых цветах», – написала пресс-служба.

Ранее клуб ЮКСА объявил об уходе игрока, который устроил бунт и не вернулся в Украину.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Трабзонспор купил нападающего без единого гола за свой клуб
Переход Лакруа стал второй самой дорогой продажей в истории Кристал Пэлас
Переход Довбика – один из самых дорогих среди украинцев в сезоне 2026/27
ЮКСА Тарасовка Первая лига Украины трансферы чемпионат Украины по футболу Шапекоэнсе
Андрей Витренко Источник: ФК ЮКСА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 30 июля 2026, 10:15 20
ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ПАОК – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Почти все в этой игре против «бело-синих»...

«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
Футбол | 30 июля 2026, 09:16 16
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков

Бывший вратарь сборной Украины уверен, что житомиряне должны были проходить «Копенгаген»

РОТАНЬ: Приходится говорить одно и то же, когда украинская команда вылетает
Футбол | 30.07.2026, 06:30
РОТАНЬ: Приходится говорить одно и то же, когда украинская команда вылетает
РОТАНЬ: Приходится говорить одно и то же, когда украинская команда вылетает
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Футбол | 30.07.2026, 11:13
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Костюк оставил двух игроков Динамо в Люблине перед матчем Лиги Европы
Футбол | 30.07.2026, 16:47
Костюк оставил двух игроков Динамо в Люблине перед матчем Лиги Европы
Костюк оставил двух игроков Динамо в Люблине перед матчем Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
29.07.2026, 10:37 2
Бокс
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
Усик решил провести титульный бой. Самый громкий поединок из всех
30.07.2026, 10:22 5
Бокс
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
Первая еврокубковая потеря. Полесье проиграло Копенгагену в ЛК
29.07.2026, 21:52 227
Футбол
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
30.07.2026, 00:01 6
Футбол
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Определены 6 команд-участниц 3-го раунда
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Определены 6 команд-участниц 3-го раунда
29.07.2026, 06:23 2
Футбол
Первый украинец в профи-сумо: сентиментальный великан, потомок бойца Махно
Первый украинец в профи-сумо: сентиментальный великан, потомок бойца Махно
29.07.2026, 13:44 12
Другие виды
Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
Дочь Суркиса: «Сын вырастет и спросит, почему папе желают смерти»
28.07.2026, 23:53 165
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
30.07.2026, 13:55 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем