ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги оформил трансфер бразильца
Защитник Яго Сена стал новым игроком ЮКСА
Перволиговый клуб ЮКСА официально презентовал нового футболиста – бразильского защитника Яго Сену.
В Бразилии Яго выступал за шесть клубов, но самый успешный период его карьеры пришелся на время в «Шапекоэнсе» (28 матчей, 1 ассист), в составе которого он дебютировал в местном чемпионате.
Последние 6 месяцев Сена провел в клубе «Монсус», за который отыграл всего семь игр.
«Мы рады приветствовать Яго в семье ФК ЮКСА и уверены, что его профессионализм, лидерские качества и самоотдача помогут команде добиваться новых успехов.
Добро пожаловать в ЮКСА, Яго! Желаем ярких матчей, побед и незабываемых моментов в черно-белых цветах», – написала пресс-служба.
Ранее клуб ЮКСА объявил об уходе игрока, который устроил бунт и не вернулся в Украину.
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