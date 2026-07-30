ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги оформил трансфер бразильца

Перволиговый клуб ЮКСА официально презентовал нового футболиста – бразильского защитника Яго Сену.

В Бразилии Яго выступал за шесть клубов, но самый успешный период его карьеры пришелся на время в «Шапекоэнсе» (28 матчей, 1 ассист), в составе которого он дебютировал в местном чемпионате.

Последние 6 месяцев Сена провел в клубе «Монсус», за который отыграл всего семь игр.

«Мы рады приветствовать Яго в семье ФК ЮКСА и уверены, что его профессионализм, лидерские качества и самоотдача помогут команде добиваться новых успехов.

Добро пожаловать в ЮКСА, Яго! Желаем ярких матчей, побед и незабываемых моментов в черно-белых цветах», – написала пресс-служба.

Ранее клуб ЮКСА объявил об уходе игрока, который устроил бунт и не вернулся в Украину.