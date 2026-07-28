ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб попрощался с игроком, который устроил бунт
Бразилец Вава не вернулся в Украину и покинул ЮКСА
Перволиговый клуб ЮКСА официально объявил о завершении сотрудничества с 28-летним нападающим Вавой, полное имя которого – Геррейро Рибейро Дос Сантос Венди.
Еще в начале марта футболист отказался возвращаться в Украину и расположение клуба, поэтому ЮКСА была вынуждена расторгнуть контракт.
Свободное время Вава потратил на поиски новой команды. Продолжит карьеру бразилец в чемпионате Японии за «Рюкю Окинава».
Бразилец был одним из самых высокооплачиваемых легионеров Первой лиги. За период выступлений в клубе ЮКСА Вава стал лучшим бомбардиром в истории клуба: 54 матча, 23 гола.
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