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Украина. Первая лига
28 июля 2026, 08:44 | Обновлено 28 июля 2026, 08:45
2185
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб попрощался с игроком, который устроил бунт

Бразилец Вава не вернулся в Украину и покинул ЮКСА

28 июля 2026, 08:44 | Обновлено 28 июля 2026, 08:45
2185
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб попрощался с игроком, который устроил бунт
ФК ЮКСА. Вава
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Перволиговый клуб ЮКСА официально объявил о завершении сотрудничества с 28-летним нападающим Вавой, полное имя которого – Геррейро Рибейро Дос Сантос Венди.

Еще в начале марта футболист отказался возвращаться в Украину и расположение клуба, поэтому ЮКСА была вынуждена расторгнуть контракт.

Свободное время Вава потратил на поиски новой команды. Продолжит карьеру бразилец в чемпионате Японии за «Рюкю Окинава».

Бразилец был одним из самых высокооплачиваемых легионеров Первой лиги. За период выступлений в клубе ЮКСА Вава стал лучшим бомбардиром в истории клуба: 54 матча, 23 гола.

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ЮКСА Тарасовка трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу расторжение контракта Вава (Геррейро Рибейро Дос Сантос Венди)
Андрей Витренко Источник: ФК ЮКСА
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