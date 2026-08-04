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Испания
04 августа 2026, 10:56 | Обновлено 04 августа 2026, 11:30
436
0

Звезда Барселоны впервые прокомментировал слухи о переходе в ПСЖ

Ферран Торрес польщен вниманием, которое ему уделяют парижане

04 августа 2026, 10:56 | Обновлено 04 августа 2026, 11:30
436
0
Звезда Барселоны впервые прокомментировал слухи о переходе в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес
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Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес впервые прокомментировал слухи о своем предстоящем переходе в ПСЖ.

Ранее СМИ сообщали, что стороны значительно продвинулись в переговорах о трансфере испанца. Парижане якобы рассчитывают заключить сделку до конца текущей недели. Торрес не подтвердил, но и не опроверг контакты с победителем Лиги чемпионов.

«Интерес со стороны ПСЖ? Быть желанным для таких команд – это хорошо. У меня есть контракт с «Барселоной». Это правда, что в футболе никогда не знаешь, что может случиться, но поскольку у меня есть контракт, я могу подождать и решить сам. Я постараюсь принять лучшее решение, чтобы сделать счастливыми себя и свою семью. Только это имеет значение», – пояснил футболист.

В прошлом сезоне Торрес забил 21 гол в 49 матчах за «Барселону». Его контракт с каталонцами истекает в июне 2027 года.

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Андрей Плыгун Источник: NBC Sports
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