Звезда Барселоны впервые прокомментировал слухи о переходе в ПСЖ

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес впервые прокомментировал слухи о своем предстоящем переходе в ПСЖ.

Ранее СМИ сообщали, что стороны значительно продвинулись в переговорах о трансфере испанца. Парижане якобы рассчитывают заключить сделку до конца текущей недели. Торрес не подтвердил, но и не опроверг контакты с победителем Лиги чемпионов.

«Интерес со стороны ПСЖ? Быть желанным для таких команд – это хорошо. У меня есть контракт с «Барселоной». Это правда, что в футболе никогда не знаешь, что может случиться, но поскольку у меня есть контракт, я могу подождать и решить сам. Я постараюсь принять лучшее решение, чтобы сделать счастливыми себя и свою семью. Только это имеет значение», – пояснил футболист.

В прошлом сезоне Торрес забил 21 гол в 49 матчах за «Барселону». Его контракт с каталонцами истекает в июне 2027 года.