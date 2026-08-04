ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна сборная уволила тренера после ЧМ-2026

Алжирская федерация футбола официально сообщила об отставке 62-летнего тренера Владимира Петковича и его штаба после ЧМ-2026.

На последнем мундиале сборная Алжира едва пробилась в плей-офф, заняв третье место в группе J с Аргентиной, Австрией и Иорданией (4 очка).

Впрочем, уже в 1/16 финала алжирцы завершили выступления на турнире, без шансов уступив Швейцарии со счетом 0:2.

Петкович работал с африканской командой с зимы 2024 года. Под руководством Владимира сборная провела 33 матча: 23 победы, 5 ничьих и 5 поражений.

Интересно, что перед стартом турнира стороны договорились о новом контракте до конца июля 2028 года.

Ранее об отставке тренера после ЧМ-2026 объявила сборная Бельгии.

Это уже не первая отставка тренера из-за результатов ЧМ-2026. Ранее об уходе своих наставников сообщили и другие сборные: Бельгия, Сенегал, Хорватия, Мексика, Португалия, Гана, Тунис, Германия, Эквадор, Нидерланды, Чехия, Южная Корея, Шотландия, Франция.