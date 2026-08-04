Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна сборная уволила тренера после ЧМ-2026
Чемпионат мира
04 августа 2026, 08:58 | Обновлено 04 августа 2026, 09:03
640
0

ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна сборная уволила тренера после ЧМ-2026

Владимир Петкович завершил этап в сборной Алжира

04 августа 2026, 08:58 | Обновлено 04 августа 2026, 09:03
640
0
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна сборная уволила тренера после ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Петкович
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Алжирская федерация футбола официально сообщила об отставке 62-летнего тренера Владимира Петковича и его штаба после ЧМ-2026.

На последнем мундиале сборная Алжира едва пробилась в плей-офф, заняв третье место в группе J с Аргентиной, Австрией и Иорданией (4 очка).

Впрочем, уже в 1/16 финала алжирцы завершили выступления на турнире, без шансов уступив Швейцарии со счетом 0:2.

Петкович работал с африканской командой с зимы 2024 года. Под руководством Владимира сборная провела 33 матча: 23 победы, 5 ничьих и 5 поражений.

Интересно, что перед стартом турнира стороны договорились о новом контракте до конца июля 2028 года.

Ранее об отставке тренера после ЧМ-2026 объявила сборная Бельгии.

Это уже не первая отставка тренера из-за результатов ЧМ-2026. Ранее об уходе своих наставников сообщили и другие сборные: Бельгия, Сенегал, Хорватия, Мексика, Португалия, Гана, Тунис, Германия, Эквадор, Нидерланды, Чехия, Южная Корея, Шотландия, Франция.

По теме:
Чемпионат мира укрепил позиции футбола как глобального бизнеса
В США объяснили решение продлить контракт с Почеттино
ПОЧЕТТИНО: «Мы стремимся оставить длительный след в развитии футбола в США»
продление контракта сборная Алжира по футболу Владимир Петкович ЧМ-2026 по футболу отставка
Андрей Витренко Источник
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Бокс | 04 августа 2026, 08:05 4
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу

Боксер неожиданно был включен в рейтинг организации

Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Футбол | 04 августа 2026, 09:35 10
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе

«Ливерпуль» может подписать украинца

Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Футбол | 03.08.2026, 15:23
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Известный украинский клуб может вернуться в профессиональный футбол
Футбол | 03.08.2026, 10:21
Известный украинский клуб может вернуться в профессиональный футбол
Известный украинский клуб может вернуться в профессиональный футбол
Челси сообщил Мудрику новости о его будущем
Футбол | 04.08.2026, 10:02
Челси сообщил Мудрику новости о его будущем
Челси сообщил Мудрику новости о его будущем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
03.08.2026, 11:11
Бокс
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
02.08.2026, 09:12 67
Футбол
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
03.08.2026, 07:32 7
Футбол
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
02.08.2026, 09:44 12
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
03.08.2026, 09:28 5
Футбол
ОЛЕЙНИКОВА: WTA, извините, что мое нежелание тихо сдохнуть создает проблемы
ОЛЕЙНИКОВА: WTA, извините, что мое нежелание тихо сдохнуть создает проблемы
02.08.2026, 19:25 19
Теннис
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
03.08.2026, 05:32 1
Бокс
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
02.08.2026, 17:35 5
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем