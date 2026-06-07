ОФИЦИАЛЬНО. Сборная-участница ЧМ-2026 объявила о новом соглашении с коучем
Специалист Владимир Петкович определился со своим будущим
Федерация футбола Алжира накануне старта чемпионата мира 2026 года официально сообщила о продлении сотрудничества с главным тренером Владимиром Петковичем.
Швейцарский специалист договорился с африканской ассоциацией о новом контракте до 31 июля 2028 года.
Петкович возглавил сборную Алжира зимой 2024-го и провел во главе команды 28 матчей: 21 победа, 4 ничьи и 3 поражения.
Благодаря Владимиру африканская команда прервала неудачную серию и вернулась на чемпионат мира впервые с 2014 года.
Также работу Петковича можно оценить по прогрессу Алжира в рейтинге ФИФА: когда он возглавил команду, она занимала 43-е место. В настоящее время сборная Алжира находится на 28-й позиции.
На предстоящем чемпионате мира Алжир сыграет в группе J против Иордании, Аргентины и Австрии.
من مراسم توقيع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على عقده الجديد مع المنتخب الوطني إلى غاية 31 جويلية 2028#LesVerts ⭐️⭐️ | #123VivaLAlgérie 🇩🇿 pic.twitter.com/tKr4PvzM0L— Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) June 7, 2026
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