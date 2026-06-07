ОФИЦИАЛЬНО. Сборная-участница ЧМ-2026 объявила о новом соглашении с коучем

Федерация футбола Алжира накануне старта чемпионата мира 2026 года официально сообщила о продлении сотрудничества с главным тренером Владимиром Петковичем.

Швейцарский специалист договорился с африканской ассоциацией о новом контракте до 31 июля 2028 года.

Петкович возглавил сборную Алжира зимой 2024-го и провел во главе команды 28 матчей: 21 победа, 4 ничьи и 3 поражения.

Благодаря Владимиру африканская команда прервала неудачную серию и вернулась на чемпионат мира впервые с 2014 года.

Также работу Петковича можно оценить по прогрессу Алжира в рейтинге ФИФА: когда он возглавил команду, она занимала 43-е место. В настоящее время сборная Алжира находится на 28-й позиции.

На предстоящем чемпионате мира Алжир сыграет в группе J против Иордании, Аргентины и Австрии.