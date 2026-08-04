В топ-10 самых дорогих аргентинцев в АПЛ. Челси продолжает тратить

Трансфер 22-летнего полузащитника Валентина Барко из «Страсбурга» в «Челси» вошел в топ-10 самых дорогих приобретений аргентинских футболистов в истории АПЛ.

Лондонцы заплатили за игрока 40 миллионов евро.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt вспомнил всех аргентинцев, переходивших в клубы Премьер-лиги за более крупные суммы.

Рекорд продолжает удерживать Энцо Фернандес, за которого «Челси» в сезоне 2022/23 заплатил португальской «Бенфике» 121 млн евро.

Топ-10 самых дорогих переходов аргентинских футболистов в клубы АПЛ: