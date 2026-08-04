В топ-10 самых дорогих аргентинцев в АПЛ. Челси продолжает тратить
Вспомним топ-10 самых дорогих переходов аргентинских футболистов в клубы Премьер-лиги
Трансфер 22-летнего полузащитника Валентина Барко из «Страсбурга» в «Челси» вошел в топ-10 самых дорогих приобретений аргентинских футболистов в истории АПЛ.
Лондонцы заплатили за игрока 40 миллионов евро.
По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt вспомнил всех аргентинцев, переходивших в клубы Премьер-лиги за более крупные суммы.
Рекорд продолжает удерживать Энцо Фернандес, за которого «Челси» в сезоне 2022/23 заплатил португальской «Бенфике» 121 млн евро.
Топ-10 самых дорогих переходов аргентинских футболистов в клубы АПЛ:
- 121 млн евро – Энцо Фернандес (2022/23, из «Бенфики» в «Челси»)
- 75 млн евро – Анхель Ди Мария (2014/15, из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»)
- 57,4 млн евро – Лисандро Мартинес (2022/23, из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед»)
- 53,8 млн евро – Кристиан Ромеро (2022/23, из «Аталанты» в «Тоттенхэм Хотспур»)
- 46,2 млн евро – Алехандро Гарначо (2025/26, из «Манчестер Юнайтед» в «Челси»)
- 44,5 млн евро – Николас Отаменди (2015/16, из «Валенсии» в «Манчестер Сити»)
- 42,6 млн евро – Хуан Себастьян Верон (2001/02, из «Лацио» в «Манчестер Юнайтед»)
- 42 млн евро – Алексис Макаллистер (2023/24, из «Брайтона» в «Ливерпуль»)
- 40 млн евро – Серхио Агуэро (2011/12, из «Атлетико» в «Манчестер Сити»)
- 40 млн евро – Валентин Барко (2026/27, из «Страсбурга» в «Челси»)
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