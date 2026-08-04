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Англия
04 августа 2026, 07:57 | Обновлено 04 августа 2026, 08:22
213
0

В топ-10 самых дорогих аргентинцев в АПЛ. Челси продолжает тратить

Вспомним топ-10 самых дорогих переходов аргентинских футболистов в клубы Премьер-лиги

04 августа 2026, 07:57 | Обновлено 04 августа 2026, 08:22
213
0
В топ-10 самых дорогих аргентинцев в АПЛ. Челси продолжает тратить
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Барко
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Трансфер 22-летнего полузащитника Валентина Барко из «Страсбурга» в «Челси» вошел в топ-10 самых дорогих приобретений аргентинских футболистов в истории АПЛ.

Лондонцы заплатили за игрока 40 миллионов евро.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt вспомнил всех аргентинцев, переходивших в клубы Премьер-лиги за более крупные суммы.

Рекорд продолжает удерживать Энцо Фернандес, за которого «Челси» в сезоне 2022/23 заплатил португальской «Бенфике» 121 млн евро.

Топ-10 самых дорогих переходов аргентинских футболистов в клубы АПЛ:

  • 121 млн евро – Энцо Фернандес (2022/23, из «Бенфики» в «Челси»)
  • 75 млн евро – Анхель Ди Мария (2014/15, из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»)
  • 57,4 млн евро – Лисандро Мартинес (2022/23, из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед»)
  • 53,8 млн евро – Кристиан Ромеро (2022/23, из «Аталанты» в «Тоттенхэм Хотспур»)
  • 46,2 млн евро – Алехандро Гарначо (2025/26, из «Манчестер Юнайтед» в «Челси»)
  • 44,5 млн евро – Николас Отаменди (2015/16, из «Валенсии» в «Манчестер Сити»)
  • 42,6 млн евро – Хуан Себастьян Верон (2001/02, из «Лацио» в «Манчестер Юнайтед»)
  • 42 млн евро – Алексис Макаллистер (2023/24, из «Брайтона» в «Ливерпуль»)
  • 40 млн евро – Серхио Агуэро (2011/12, из «Атлетико» в «Манчестер Сити»)
  • 40 млн евро – Валентин Барко (2026/27, из «Страсбурга» в «Челси»)
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Андрей Витренко Источник: Instagram
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