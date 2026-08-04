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  4. Кауан Элиас вошел в десятку самых молодых авторов хет-триков в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 06:41 | Обновлено 04 августа 2026, 06:46
82
0

Кауан Элиас вошел в десятку самых молодых авторов хет-триков в истории УПЛ

Премьерный «трюк со шляпой» бразилец исполнил в 20 лет 128 дней

04 августа 2026, 06:41 | Обновлено 04 августа 2026, 06:46
82
0
Кауан Элиас вошел в десятку самых молодых авторов хет-триков в истории УПЛ
ФК Шахтер. Кауан Элиас
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Кауан Элиас стал одним из самых молодых авторов хет-трика в истории чемпионатов Украины. Свой премьерный «трюк со шляпой» в поединке с «Кудровкой» (5:1) бразилец исполнил в 20 лет 128 дней. В более юном возрасте забивали три мяча за матч только 9 игроков, в том числе трое из «Шахтера» – Сергей Ребров, Джулиус Агахова и Андрей Воробей. А среди легионеров и вовсе двое – нигериец Агахова и грузин Михаил Поцхверия.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые авторы хет-триков в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

17 лет 272 дня

Олег ЯЩУК

Нива Т

25.07.1995

Шахтер

4:2 (г)

18 лет

Сергей РЕБРОВ

Шахтер

03.06.1992

Эвис

6:1 (г)

18 лет 307 дней

Джулиус АГАХОВА

Шахтер

15.06.2001

Нива Т

7:0 (г)

18 лет 313 дней

Яков КРИПАК

Металлург З

22.04.1997

ЦСКА

4:2 (д)

19 лет 134 дня

Павел ШКАПЕНКО

Металлург З

28.04.1992

Нива В

4:1 (д)

19 лет 256 дней

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

29.07.2017

Карпаты

5:0 (д)

19 лет 274 дня

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер

30.08.1998

Днепр

6:0 (д)

19 лет 297 дней

Михаил ПОЦХВЕРИЯ

Металлург З

05.06.1995

Нива Т

6:1 (г)

20 лет 13 дней

Владислав СУПРЯГА

Днепр-1

28.02.2020

Динамо

3:1 (д)

20 лет 128 дней

КАУАН ЭЛИАС

Шахтер

03.08.2026

Кудровка

5:1 (д)
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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