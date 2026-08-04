Кауан Элиас вошел в десятку самых молодых авторов хет-триков в истории УПЛ
Премьерный «трюк со шляпой» бразилец исполнил в 20 лет 128 дней
Кауан Элиас стал одним из самых молодых авторов хет-трика в истории чемпионатов Украины. Свой премьерный «трюк со шляпой» в поединке с «Кудровкой» (5:1) бразилец исполнил в 20 лет 128 дней. В более юном возрасте забивали три мяча за матч только 9 игроков, в том числе трое из «Шахтера» – Сергей Ребров, Джулиус Агахова и Андрей Воробей. А среди легионеров и вовсе двое – нигериец Агахова и грузин Михаил Поцхверия.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые авторы хет-триков в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
17 лет 272 дня
|
Олег ЯЩУК
|
Нива Т
|
25.07.1995
|
Шахтер
|
4:2 (г)
|
18 лет
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер
|
03.06.1992
|
Эвис
|
6:1 (г)
|
18 лет 307 дней
|
Джулиус АГАХОВА
|
Шахтер
|
15.06.2001
|
Нива Т
|
7:0 (г)
|
18 лет 313 дней
|
Яков КРИПАК
|
Металлург З
|
22.04.1997
|
ЦСКА
|
4:2 (д)
|
19 лет 134 дня
|
Павел ШКАПЕНКО
|
Металлург З
|
28.04.1992
|
Нива В
|
4:1 (д)
|
19 лет 256 дней
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
29.07.2017
|
Карпаты
|
5:0 (д)
|
19 лет 274 дня
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер
|
30.08.1998
|
Днепр
|
6:0 (д)
|
19 лет 297 дней
|
Михаил ПОЦХВЕРИЯ
|
Металлург З
|
05.06.1995
|
Нива Т
|
6:1 (г)
|
20 лет 13 дней
|
Владислав СУПРЯГА
|
Днепр-1
|
28.02.2020
|
Динамо
|
3:1 (д)
|
20 лет 128 дней
|
КАУАН ЭЛИАС
|
Шахтер
|
03.08.2026
|
Кудровка
|
5:1 (д)
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