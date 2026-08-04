Кауан Элиас вошел в десятку самых молодых авторов хет-триков в истории УПЛ

Кауан Элиас стал одним из самых молодых авторов хет-трика в истории чемпионатов Украины. Свой премьерный «трюк со шляпой» в поединке с «Кудровкой» (5:1) бразилец исполнил в 20 лет 128 дней. В более юном возрасте забивали три мяча за матч только 9 игроков, в том числе трое из «Шахтера» – Сергей Ребров, Джулиус Агахова и Андрей Воробей. А среди легионеров и вовсе двое – нигериец Агахова и грузин Михаил Поцхверия.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые авторы хет-триков в чемпионатах Украины