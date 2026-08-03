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Чемпионат Польши
Вечиста Краков
01.08.2026 18:30 – FT 1 : 2
Лех
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Польша
03 августа 2026, 23:55 | Обновлено 04 августа 2026, 00:10
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Чемпионат Польши. Итоги 2-го тура: Кочергин, голы экс-игроков Зари и Динамо

Во втором туре сыграно 8 матчей, еще одна встреча была перенесена

03 августа 2026, 23:55 | Обновлено 04 августа 2026, 00:10
121
0
Чемпионат Польши. Итоги 2-го тура: Кочергин, голы экс-игроков Зари и Динамо
ГКС Катовице. Илья Шкурин
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С 31 июля по 3 августа состоялись матчи 2-го тура чемпионата Польши 2026/27.

Во втором туре сыграно 8 матчей, еще одна встреча была перенесена из-за участия Гурника Забже в еврокубках, за этот клубы выступает украинец Максим Хлань.

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Действующий чемпион Лех Познань одержал первую победу в новом сезоне, обыграв на выезде новичка Экстракласы – Вечиста Краков (2:1). У победителей один из голов забил Аллахьяр Сайядманеш, экс-игрок луганской Зари.

Ягеллония выиграла второй матч подряд, одолев на выезде Мотор Люблин (2:1). Висла Краков в самом результативном матче тура на выезде переиграла Пяст Гливице (4:3), а Легия дома взяла верх над Заглембе Любин (3:1).

Неудачно стартовал серебряный призер прошлого сезона Ракув – потерпел второе поражение подряд, уступив на выезде Шленску (1:2). Украинский хавбек Ракува Владислав Кочергин сыграл 73 минуты, после чего был заменен.

Погонь на выезде обыграла Краковию (2:0) и одержала первую победу в чемпионате. матч Вислы Плоцк и Видзева завершился без забитых мячей (0:0).

ГКС Катовице уверенно справился с Радомяком (3:1), у хозяев поля забил Илья Шкурин, экс-игрок Динамо. Недавно его же гол в ворота словацкой Жилины вывел Катовице 3-й квалификации Лиги конференций (3:1 после поражения 1:2).

Чемпионат Польши. 2-й тур, 31 июля – 3 августа 2026

31.07. 19:00. Висла Плоцк – Видзев Лодзь – 0:0

31.07. 21:30. Мотор Люблин – Ягеллония Белосток – 1:2

Голы: Кароль Кубяк, 82 – Ник Прелец, 33, Серхио Лосано, 85

01.08. 15:45. Пяст Гливице – Висла Краков – 4:3

Голы: Самюель Нтамак, 17, Уго Вальехо, 32, Якуб Лабойко, 65 (пен), Леандро Санка, 88 – Хорди Санчес, 38, 69, Марко Божич, 55

01.08. 18:30. Вечиста Краков – Лех Познань – 1:2

Голы: Лукас Пиазон, 66 – Янник Аньееро, 35, Аллахьяр Сайядманеш, 43

02.08. 15:45. Легия Варшава – Заглембе Любин – 3:1

Голы: Лукаш Зявиньски, 25, Рубен Винагре, 72, Рафал Адамски, 90+1 – Филип Коцаба, 4

02.08. 18:30. Шленск Вроцлав – Ракув Ченстохова – 2:1

Голы: Лука Марьянац, 86, Петр Самец-Талар, 90 – Махир Эмрели, 60

02.08. 21:15. ГКС Катовице – Радомяк Радом – 3:1

Голы: Абдул Тапсоба, 58 (автогол), Илья Шкурин, 66, Бартош Новак, 90+3 – Ибраима Камара, 37

03.08. 20:00. Краковия – Погонь Щецин – 0:2

Голы: Лео Боржес, 46, Пол Мукайру, 90+4

Матч Корона Кельце – Гурник Забже – перенесен

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Легия 2 2 0 0 4 - 1 08.08.26 21:15 Корона Кельце - Легия02.08.26 Легия 3:1 Заглембе Л24.07.26 Погонь Щецин 0:1 Легия 6
2 Ягеллония 2 2 0 0 3 - 1 09.08.26 21:15 Ягеллония - Видзев Лодзь31.07.26 Мотор Люблин 1:2 Ягеллония25.07.26 Ягеллония 1:0 Корона Кельце 6
3 Лех 2 1 1 0 2 - 1 09.08.26 18:30 Лех - Пяст01.08.26 Вечиста Краков 1:2 Лех25.07.26 Лех 0:0 Краковия 4
4 Висла Плоцк 2 1 1 0 2 - 1 07.08.26 21:30 Висла Краков - Висла Плоцк31.07.26 Висла Плоцк 0:0 Видзев Лодзь26.07.26 Ракув 1:2 Висла Плоцк 4
5 Катовице 2 1 0 1 4 - 3 09.08.26 18:30 Катовице - Вечиста Краков02.08.26 Катовице 3:1 Радомяк26.07.26 Висла Краков 2:1 Катовице 3
6 Гурник Забже 1 1 0 0 2 - 1 08.08.26 15:45 Радомяк - Гурник Забже25.07.26 Гурник Забже 2:1 Шлёнск 3
7 Погонь Щецин 2 1 0 1 2 - 1 08.08.26 18:30 Погонь Щецин - Мотор Люблин03.08.26 Краковия 0:2 Погонь Щецин24.07.26 Погонь Щецин 0:1 Легия 3
8 Висла Краков 2 1 0 1 5 - 5 07.08.26 21:30 Висла Краков - Висла Плоцк01.08.26 Пяст 4:3 Висла Краков26.07.26 Висла Краков 2:1 Катовице 3
9 Шлёнск 2 1 0 1 3 - 3 09.08.26 15:45 Шлёнск - Краковия02.08.26 Шлёнск 2:1 Ракув25.07.26 Гурник Забже 2:1 Шлёнск 3
10 Заглембе Л 2 1 0 1 3 - 3 09.08.26 15:45 Ракув - Заглембе Л02.08.26 Легия 3:1 Заглембе Л27.07.26 Заглембе Л 2:0 Пяст 3
11 Пяст 2 1 0 1 4 - 5 09.08.26 18:30 Лех - Пяст01.08.26 Пяст 4:3 Висла Краков27.07.26 Заглембе Л 2:0 Пяст 3
12 Радомяк 2 1 0 1 3 - 4 08.08.26 15:45 Радомяк - Гурник Забже02.08.26 Катовице 3:1 Радомяк24.07.26 Радомяк 2:1 Вечиста Краков 3
13 Видзев Лодзь 2 0 2 0 2 - 2 09.08.26 21:15 Ягеллония - Видзев Лодзь31.07.26 Висла Плоцк 0:0 Видзев Лодзь26.07.26 Видзев Лодзь 2:2 Мотор Люблин 2
14 Мотор Люблин 2 0 1 1 3 - 4 08.08.26 18:30 Погонь Щецин - Мотор Люблин31.07.26 Мотор Люблин 1:2 Ягеллония26.07.26 Видзев Лодзь 2:2 Мотор Люблин 1
15 Краковия 2 0 1 1 0 - 2 09.08.26 15:45 Шлёнск - Краковия03.08.26 Краковия 0:2 Погонь Щецин25.07.26 Лех 0:0 Краковия 1
16 Корона Кельце 1 0 0 1 0 - 1 08.08.26 21:15 Корона Кельце - Легия25.07.26 Ягеллония 1:0 Корона Кельце 0
17 Ракув 2 0 0 2 2 - 4 09.08.26 15:45 Ракув - Заглембе Л02.08.26 Шлёнск 2:1 Ракув26.07.26 Ракув 1:2 Висла Плоцк 0
18 Вечиста Краков 2 0 0 2 2 - 4 09.08.26 18:30 Катовице - Вечиста Краков01.08.26 Вечиста Краков 1:2 Лех24.07.26 Радомяк 2:1 Вечиста Краков 0
Полная таблица

31.07. 19:00. Висла Плоцк – Видзев Лодзь – 0:0

31.07. 21:30. Мотор Люблин – Ягеллония Белосток – 1:2

01.08. 15:45. Пяст Гливице – Висла Краков – 4:3

01.08. 18:30. Вечиста Краков – Лех Познань – 1:2

02.08. 15:45. Легия Варшава – Заглембе Любин – 3:1

02.08. 18:30. Шленск Вроцлав – Ракув Ченстохова – 2:1

02.08. 21:15. ГКС Катовице – Радомяк Радом – 3:1

03.08. 20:00. Краковия – Погонь Щецин – 0:2

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пиазон (Вечиста Краков), асcист Камил Данковски.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Аллахьяр Сайядманеш (Лех), асcист Пабло Родригес.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Аньеро (Лех), асcист Луис Пальма.
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чемпионат Польши по футболу Краковия Заглембе Любин Ягеллония Белосток Видзев Лодзь Погонь Щецин пенальти Лех Познань Корона Кельце Висла Краков автогол Шленск Вроцлав Легия Варшава Катовице Висла Плоцк Пяст Гливице Владислав Кочергин Мотор Люблин Гурник Забже видео голов и обзор Максим Хлань статистические расклады Ракув Ченстохова Радомяк Вечиста Краков Егор Маценко Илья Шкурин Аллахьяр Сайядманеш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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