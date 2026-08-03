Чемпионат Польши. Итоги 2-го тура: Кочергин, голы экс-игроков Зари и Динамо
Во втором туре сыграно 8 матчей, еще одна встреча была перенесена
С 31 июля по 3 августа состоялись матчи 2-го тура чемпионата Польши 2026/27.
Во втором туре сыграно 8 матчей, еще одна встреча была перенесена из-за участия Гурника Забже в еврокубках, за этот клубы выступает украинец Максим Хлань.
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Действующий чемпион Лех Познань одержал первую победу в новом сезоне, обыграв на выезде новичка Экстракласы – Вечиста Краков (2:1). У победителей один из голов забил Аллахьяр Сайядманеш, экс-игрок луганской Зари.
Ягеллония выиграла второй матч подряд, одолев на выезде Мотор Люблин (2:1). Висла Краков в самом результативном матче тура на выезде переиграла Пяст Гливице (4:3), а Легия дома взяла верх над Заглембе Любин (3:1).
Неудачно стартовал серебряный призер прошлого сезона Ракув – потерпел второе поражение подряд, уступив на выезде Шленску (1:2). Украинский хавбек Ракува Владислав Кочергин сыграл 73 минуты, после чего был заменен.
Погонь на выезде обыграла Краковию (2:0) и одержала первую победу в чемпионате. матч Вислы Плоцк и Видзева завершился без забитых мячей (0:0).
ГКС Катовице уверенно справился с Радомяком (3:1), у хозяев поля забил Илья Шкурин, экс-игрок Динамо. Недавно его же гол в ворота словацкой Жилины вывел Катовице 3-й квалификации Лиги конференций (3:1 после поражения 1:2).
Чемпионат Польши. 2-й тур, 31 июля – 3 августа 2026
31.07. 19:00. Висла Плоцк – Видзев Лодзь – 0:0
31.07. 21:30. Мотор Люблин – Ягеллония Белосток – 1:2
Голы: Кароль Кубяк, 82 – Ник Прелец, 33, Серхио Лосано, 85
01.08. 15:45. Пяст Гливице – Висла Краков – 4:3
Голы: Самюель Нтамак, 17, Уго Вальехо, 32, Якуб Лабойко, 65 (пен), Леандро Санка, 88 – Хорди Санчес, 38, 69, Марко Божич, 55
01.08. 18:30. Вечиста Краков – Лех Познань – 1:2
Голы: Лукас Пиазон, 66 – Янник Аньееро, 35, Аллахьяр Сайядманеш, 43
02.08. 15:45. Легия Варшава – Заглембе Любин – 3:1
Голы: Лукаш Зявиньски, 25, Рубен Винагре, 72, Рафал Адамски, 90+1 – Филип Коцаба, 4
02.08. 18:30. Шленск Вроцлав – Ракув Ченстохова – 2:1
Голы: Лука Марьянац, 86, Петр Самец-Талар, 90 – Махир Эмрели, 60
02.08. 21:15. ГКС Катовице – Радомяк Радом – 3:1
Голы: Абдул Тапсоба, 58 (автогол), Илья Шкурин, 66, Бартош Новак, 90+3 – Ибраима Камара, 37
03.08. 20:00. Краковия – Погонь Щецин – 0:2
Голы: Лео Боржес, 46, Пол Мукайру, 90+4
Матч Корона Кельце – Гурник Забже – перенесен
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|08.08.26 21:15 Корона Кельце - Легия02.08.26 Легия 3:1 Заглембе Л24.07.26 Погонь Щецин 0:1 Легия
|6
|2
|Ягеллония
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|09.08.26 21:15 Ягеллония - Видзев Лодзь31.07.26 Мотор Люблин 1:2 Ягеллония25.07.26 Ягеллония 1:0 Корона Кельце
|6
|3
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|09.08.26 18:30 Лех - Пяст01.08.26 Вечиста Краков 1:2 Лех25.07.26 Лех 0:0 Краковия
|4
|4
|Висла Плоцк
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|07.08.26 21:30 Висла Краков - Висла Плоцк31.07.26 Висла Плоцк 0:0 Видзев Лодзь26.07.26 Ракув 1:2 Висла Плоцк
|4
|5
|Катовице
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|09.08.26 18:30 Катовице - Вечиста Краков02.08.26 Катовице 3:1 Радомяк26.07.26 Висла Краков 2:1 Катовице
|3
|6
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|08.08.26 15:45 Радомяк - Гурник Забже25.07.26 Гурник Забже 2:1 Шлёнск
|3
|7
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|08.08.26 18:30 Погонь Щецин - Мотор Люблин03.08.26 Краковия 0:2 Погонь Щецин24.07.26 Погонь Щецин 0:1 Легия
|3
|8
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|07.08.26 21:30 Висла Краков - Висла Плоцк01.08.26 Пяст 4:3 Висла Краков26.07.26 Висла Краков 2:1 Катовице
|3
|9
|Шлёнск
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|09.08.26 15:45 Шлёнск - Краковия02.08.26 Шлёнск 2:1 Ракув25.07.26 Гурник Забже 2:1 Шлёнск
|3
|10
|Заглембе Л
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|09.08.26 15:45 Ракув - Заглембе Л02.08.26 Легия 3:1 Заглембе Л27.07.26 Заглембе Л 2:0 Пяст
|3
|11
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|09.08.26 18:30 Лех - Пяст01.08.26 Пяст 4:3 Висла Краков27.07.26 Заглембе Л 2:0 Пяст
|3
|12
|Радомяк
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|08.08.26 15:45 Радомяк - Гурник Забже02.08.26 Катовице 3:1 Радомяк24.07.26 Радомяк 2:1 Вечиста Краков
|3
|13
|Видзев Лодзь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|09.08.26 21:15 Ягеллония - Видзев Лодзь31.07.26 Висла Плоцк 0:0 Видзев Лодзь26.07.26 Видзев Лодзь 2:2 Мотор Люблин
|2
|14
|Мотор Люблин
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|08.08.26 18:30 Погонь Щецин - Мотор Люблин31.07.26 Мотор Люблин 1:2 Ягеллония26.07.26 Видзев Лодзь 2:2 Мотор Люблин
|1
|15
|Краковия
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|09.08.26 15:45 Шлёнск - Краковия03.08.26 Краковия 0:2 Погонь Щецин25.07.26 Лех 0:0 Краковия
|1
|16
|Корона Кельце
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|08.08.26 21:15 Корона Кельце - Легия25.07.26 Ягеллония 1:0 Корона Кельце
|0
|17
|Ракув
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|09.08.26 15:45 Ракув - Заглембе Л02.08.26 Шлёнск 2:1 Ракув26.07.26 Ракув 1:2 Висла Плоцк
|0
|18
|Вечиста Краков
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|09.08.26 18:30 Катовице - Вечиста Краков01.08.26 Вечиста Краков 1:2 Лех24.07.26 Радомяк 2:1 Вечиста Краков
|0
31.07. 19:00. Висла Плоцк – Видзев Лодзь – 0:0
31.07. 21:30. Мотор Люблин – Ягеллония Белосток – 1:2
01.08. 15:45. Пяст Гливице – Висла Краков – 4:3
01.08. 18:30. Вечиста Краков – Лех Познань – 1:2
02.08. 15:45. Легия Варшава – Заглембе Любин – 3:1
02.08. 18:30. Шленск Вроцлав – Ракув Ченстохова – 2:1
02.08. 21:15. ГКС Катовице – Радомяк Радом – 3:1
03.08. 20:00. Краковия – Погонь Щецин – 0:2
События матча
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