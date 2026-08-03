Чемпионат Польши. Итоги 2-го тура: Кочергин, голы экс-игроков Зари и Динамо

С 31 июля по 3 августа состоялись матчи 2-го тура чемпионата Польши 2026/27.

Во втором туре сыграно 8 матчей, еще одна встреча была перенесена из-за участия Гурника Забже в еврокубках, за этот клубы выступает украинец Максим Хлань.

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Действующий чемпион Лех Познань одержал первую победу в новом сезоне, обыграв на выезде новичка Экстракласы – Вечиста Краков (2:1). У победителей один из голов забил Аллахьяр Сайядманеш, экс-игрок луганской Зари.

Ягеллония выиграла второй матч подряд, одолев на выезде Мотор Люблин (2:1). Висла Краков в самом результативном матче тура на выезде переиграла Пяст Гливице (4:3), а Легия дома взяла верх над Заглембе Любин (3:1).

Неудачно стартовал серебряный призер прошлого сезона Ракув – потерпел второе поражение подряд, уступив на выезде Шленску (1:2). Украинский хавбек Ракува Владислав Кочергин сыграл 73 минуты, после чего был заменен.

Погонь на выезде обыграла Краковию (2:0) и одержала первую победу в чемпионате. матч Вислы Плоцк и Видзева завершился без забитых мячей (0:0).

ГКС Катовице уверенно справился с Радомяком (3:1), у хозяев поля забил Илья Шкурин, экс-игрок Динамо. Недавно его же гол в ворота словацкой Жилины вывел Катовице 3-й квалификации Лиги конференций (3:1 после поражения 1:2).

Чемпионат Польши. 2-й тур, 31 июля – 3 августа 2026

31.07. 19:00. Висла Плоцк – Видзев Лодзь – 0:0

31.07. 21:30. Мотор Люблин – Ягеллония Белосток – 1:2

Голы: Кароль Кубяк, 82 – Ник Прелец, 33, Серхио Лосано, 85

01.08. 15:45. Пяст Гливице – Висла Краков – 4:3

Голы: Самюель Нтамак, 17, Уго Вальехо, 32, Якуб Лабойко, 65 (пен), Леандро Санка, 88 – Хорди Санчес, 38, 69, Марко Божич, 55

01.08. 18:30. Вечиста Краков – Лех Познань – 1:2

Голы: Лукас Пиазон, 66 – Янник Аньееро, 35, Аллахьяр Сайядманеш, 43

02.08. 15:45. Легия Варшава – Заглембе Любин – 3:1

Голы: Лукаш Зявиньски, 25, Рубен Винагре, 72, Рафал Адамски, 90+1 – Филип Коцаба, 4

02.08. 18:30. Шленск Вроцлав – Ракув Ченстохова – 2:1

Голы: Лука Марьянац, 86, Петр Самец-Талар, 90 – Махир Эмрели, 60

02.08. 21:15. ГКС Катовице – Радомяк Радом – 3:1

Голы: Абдул Тапсоба, 58 (автогол), Илья Шкурин, 66, Бартош Новак, 90+3 – Ибраима Камара, 37

03.08. 20:00. Краковия – Погонь Щецин – 0:2

Голы: Лео Боржес, 46, Пол Мукайру, 90+4

Матч Корона Кельце – Гурник Забже – перенесен

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Легия 2 2 0 0 4 - 1 08.08.26 21:15 Корона Кельце - Легия 02.08.26 Легия 3:1 Заглембе Л 24.07.26 Погонь Щецин 0:1 Легия 6 2 Ягеллония 2 2 0 0 3 - 1 09.08.26 21:15 Ягеллония - Видзев Лодзь 31.07.26 Мотор Люблин 1:2 Ягеллония 25.07.26 Ягеллония 1:0 Корона Кельце 6 3 Лех 2 1 1 0 2 - 1 09.08.26 18:30 Лех - Пяст 01.08.26 Вечиста Краков 1:2 Лех 25.07.26 Лех 0:0 Краковия 4 4 Висла Плоцк 2 1 1 0 2 - 1 07.08.26 21:30 Висла Краков - Висла Плоцк 31.07.26 Висла Плоцк 0:0 Видзев Лодзь 26.07.26 Ракув 1:2 Висла Плоцк 4 5 Катовице 2 1 0 1 4 - 3 09.08.26 18:30 Катовице - Вечиста Краков 02.08.26 Катовице 3:1 Радомяк 26.07.26 Висла Краков 2:1 Катовице 3 6 Гурник Забже 1 1 0 0 2 - 1 08.08.26 15:45 Радомяк - Гурник Забже 25.07.26 Гурник Забже 2:1 Шлёнск 3 7 Погонь Щецин 2 1 0 1 2 - 1 08.08.26 18:30 Погонь Щецин - Мотор Люблин 03.08.26 Краковия 0:2 Погонь Щецин 24.07.26 Погонь Щецин 0:1 Легия 3 8 Висла Краков 2 1 0 1 5 - 5 07.08.26 21:30 Висла Краков - Висла Плоцк 01.08.26 Пяст 4:3 Висла Краков 26.07.26 Висла Краков 2:1 Катовице 3 9 Шлёнск 2 1 0 1 3 - 3 09.08.26 15:45 Шлёнск - Краковия 02.08.26 Шлёнск 2:1 Ракув 25.07.26 Гурник Забже 2:1 Шлёнск 3 10 Заглембе Л 2 1 0 1 3 - 3 09.08.26 15:45 Ракув - Заглембе Л 02.08.26 Легия 3:1 Заглембе Л 27.07.26 Заглембе Л 2:0 Пяст 3 11 Пяст 2 1 0 1 4 - 5 09.08.26 18:30 Лех - Пяст 01.08.26 Пяст 4:3 Висла Краков 27.07.26 Заглембе Л 2:0 Пяст 3 12 Радомяк 2 1 0 1 3 - 4 08.08.26 15:45 Радомяк - Гурник Забже 02.08.26 Катовице 3:1 Радомяк 24.07.26 Радомяк 2:1 Вечиста Краков 3 13 Видзев Лодзь 2 0 2 0 2 - 2 09.08.26 21:15 Ягеллония - Видзев Лодзь 31.07.26 Висла Плоцк 0:0 Видзев Лодзь 26.07.26 Видзев Лодзь 2:2 Мотор Люблин 2 14 Мотор Люблин 2 0 1 1 3 - 4 08.08.26 18:30 Погонь Щецин - Мотор Люблин 31.07.26 Мотор Люблин 1:2 Ягеллония 26.07.26 Видзев Лодзь 2:2 Мотор Люблин 1 15 Краковия 2 0 1 1 0 - 2 09.08.26 15:45 Шлёнск - Краковия 03.08.26 Краковия 0:2 Погонь Щецин 25.07.26 Лех 0:0 Краковия 1 16 Корона Кельце 1 0 0 1 0 - 1 08.08.26 21:15 Корона Кельце - Легия 25.07.26 Ягеллония 1:0 Корона Кельце 0 17 Ракув 2 0 0 2 2 - 4 09.08.26 15:45 Ракув - Заглембе Л 02.08.26 Шлёнск 2:1 Ракув 26.07.26 Ракув 1:2 Висла Плоцк 0 18 Вечиста Краков 2 0 0 2 2 - 4 09.08.26 18:30 Катовице - Вечиста Краков 01.08.26 Вечиста Краков 1:2 Лех 24.07.26 Радомяк 2:1 Вечиста Краков 0 Полная таблица

31.07. 19:00. Висла Плоцк – Видзев Лодзь – 0:0

31.07. 21:30. Мотор Люблин – Ягеллония Белосток – 1:2

01.08. 15:45. Пяст Гливице – Висла Краков – 4:3

01.08. 18:30. Вечиста Краков – Лех Познань – 1:2

02.08. 15:45. Легия Варшава – Заглембе Любин – 3:1

02.08. 18:30. Шленск Вроцлав – Ракув Ченстохова – 2:1

02.08. 21:15. ГКС Катовице – Радомяк Радом – 3:1

03.08. 20:00. Краковия – Погонь Щецин – 0:2