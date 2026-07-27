Чемпионат Польши. Итоги 1-го тура: автогол украинца, матчи Хланя, Кочергина
Егор Маценко из Шленска забил в свои воротав игре против Гурника Забже
С 24 по 27 июля состоялся 1-й тур чемпионата Польши 2026/27, и не обошлось без неожиданностей на старте сезона.
Гурник Забже дома обыграл команду Шленск (2:1). Украинский футболист Егор Маценко забил автогол за Шленск, а у хозяев 64 минуты со старта отыграл Максим Хлань.
Ракув дома сенсационно уступил новичку элиты Висле Плоцк (1:2). У хозяев украинец Владислав Кочергин отыграл 56 минут.
Еще один новичок – Висла Краков – стартовал с волевой победы над ГКС Катовице (2:1). Действующий чемпион Лех не сумел дома переиграть Краковию (0:0).
Самым результативным поединком тура стала ничья Видзева и Мотора Люблин (2:2), Легия начала чемпионат минимальной выездной победой над Погонью (1:0) с победным голом на 90+6-й минуте.
Также победы одержали Ягеллония (1:0 над Короной), а Радомяк в стартовом матче тура переиграл Вечисту Краков (2:1).
Чемпионат Польши. 1-й тур, 24–27 июля 2026
24.07. 19:00. Радомяк Радом – Вечиста Краков – 2:1
Голы: Роберто Алвес, 43, Ян Гжесик, 49 – Шимон Файертаг, 57
24.07. 21:30. Погонь Щецин – Легия Варшава – 0:1
Гол: Зоран Арсенич, 90+6
25.07. 15:45. Ягеллония Белосток – Корона Кельце – 1:0
Гол: Ник Прелец, 88
25.07. 18:30. Гурник Забже – Шленск Вроцлав – 2:1
Голы: Евгений Маценко, 65 (автогол), Иван Икия Дими, 79 – Пшемыслав Банашак, 7
25.07. 21:15. Лех Познань – Краковия – 0:0
26.07. 15:45. Ракув Ченстохова – Висла Плоцк – 1:2
Голы: Патрик Макух, 68 (пен.) – Марцин Флис, 37, Жан Рогель, 49
26.07. 18:30. Видзев Лодзь – Мотор Люблин – 2:2
Голы: Мариуш Форнальчик, 20, Себастьян Бергер, 28 (пен.) – Себастьян Бергер, 13 (автогол), Мбайе Ндиайе, 49
26.07. 21:15. Висла Краков – ГКС Катовице – 2:1
Голы: Марко Божич, 56 (пен.), Хорди Санчес, 60 – Шимон Бартлевич, 79
27.07. 20:00. Заглембе Любин – Пяст Гливице – 2:0
Голы: Якуб Сыпек, 72, Марцель Регула, 86
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Заглембе Л
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|02.08.26 15:45 Легия - Заглембе Л27.07.26 Заглембе Л 2:0 Пяст
|3
|2
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|01.08.26 21:15 Корона Кельце - Гурник Забже25.07.26 Гурник Забже 2:1 Шлёнск
|3
|3
|Радомяк
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|02.08.26 21:15 Катовице - Радомяк24.07.26 Радомяк 2:1 Вечиста Краков
|3
|4
|Висла Краков
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|01.08.26 15:45 Пяст - Висла Краков26.07.26 Висла Краков 2:1 Катовице
|3
|5
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|31.07.26 19:00 Висла Плоцк - Видзев Лодзь26.07.26 Ракув 1:2 Висла Плоцк
|3
|6
|Ягеллония
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|31.07.26 21:30 Мотор Люблин - Ягеллония25.07.26 Ягеллония 1:0 Корона Кельце
|3
|7
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|02.08.26 15:45 Легия - Заглембе Л24.07.26 Погонь Щецин 0:1 Легия
|3
|8
|Мотор Люблин
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|31.07.26 21:30 Мотор Люблин - Ягеллония26.07.26 Видзев Лодзь 2:2 Мотор Люблин
|1
|9
|Видзев Лодзь
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|31.07.26 19:00 Висла Плоцк - Видзев Лодзь26.07.26 Видзев Лодзь 2:2 Мотор Люблин
|1
|10
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|03.08.26 20:00 Краковия - Погонь Щецин25.07.26 Лех 0:0 Краковия
|1
|11
|Лех
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|01.08.26 18:30 Вечиста Краков - Лех25.07.26 Лех 0:0 Краковия
|1
|12
|Катовице
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|02.08.26 21:15 Катовице - Радомяк26.07.26 Висла Краков 2:1 Катовице
|0
|13
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|02.08.26 18:30 Шлёнск - Ракув26.07.26 Ракув 1:2 Висла Плоцк
|0
|14
|Шлёнск
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|02.08.26 18:30 Шлёнск - Ракув25.07.26 Гурник Забже 2:1 Шлёнск
|0
|15
|Вечиста Краков
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|01.08.26 18:30 Вечиста Краков - Лех24.07.26 Радомяк 2:1 Вечиста Краков
|0
|16
|Корона Кельце
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|01.08.26 21:15 Корона Кельце - Гурник Забже25.07.26 Ягеллония 1:0 Корона Кельце
|0
|17
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|03.08.26 20:00 Краковия - Погонь Щецин24.07.26 Погонь Щецин 0:1 Легия
|0
|18
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|01.08.26 15:45 Пяст - Висла Краков27.07.26 Заглембе Л 2:0 Пяст
|0
Видеообзор матчей
События матча
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