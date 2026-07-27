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Чемпионат Польши
Радомяк
24.07.2026 19:00 – FT 2 : 1
Вечиста Краков
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Польша
27 июля 2026, 22:27 | Обновлено 27 июля 2026, 22:33
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Чемпионат Польши. Итоги 1-го тура: автогол украинца, матчи Хланя, Кочергина

Егор Маценко из Шленска забил в свои воротав игре против Гурника Забже

27 июля 2026, 22:27 | Обновлено 27 июля 2026, 22:33
89
0
Чемпионат Польши. Итоги 1-го тура: автогол украинца, матчи Хланя, Кочергина
ФК Шленск. Егор Маценко
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С 24 по 27 июля состоялся 1-й тур чемпионата Польши 2026/27, и не обошлось без неожиданностей на старте сезона.

Гурник Забже дома обыграл команду Шленск (2:1). Украинский футболист Егор Маценко забил автогол за Шленск, а у хозяев 64 минуты со старта отыграл Максим Хлань.

Ракув дома сенсационно уступил новичку элиты Висле Плоцк (1:2). У хозяев украинец Владислав Кочергин отыграл 56 минут.

Еще один новичок – Висла Краков – стартовал с волевой победы над ГКС Катовице (2:1). Действующий чемпион Лех не сумел дома переиграть Краковию (0:0).

Самым результативным поединком тура стала ничья Видзева и Мотора Люблин (2:2), Легия начала чемпионат минимальной выездной победой над Погонью (1:0) с победным голом на 90+6-й минуте.

Также победы одержали Ягеллония (1:0 над Короной), а Радомяк в стартовом матче тура переиграл Вечисту Краков (2:1).

Чемпионат Польши. 1-й тур, 24–27 июля 2026

24.07. 19:00. Радомяк Радом – Вечиста Краков – 2:1

Голы: Роберто Алвес, 43, Ян Гжесик, 49 – Шимон Файертаг, 57

24.07. 21:30. Погонь Щецин – Легия Варшава – 0:1

Гол: Зоран Арсенич, 90+6

25.07. 15:45. Ягеллония Белосток – Корона Кельце – 1:0

Гол: Ник Прелец, 88

25.07. 18:30. Гурник Забже – Шленск Вроцлав – 2:1

Голы: Евгений Маценко, 65 (автогол), Иван Икия Дими, 79 – Пшемыслав Банашак, 7

25.07. 21:15. Лех Познань – Краковия – 0:0

26.07. 15:45. Ракув Ченстохова – Висла Плоцк – 1:2

Голы: Патрик Макух, 68 (пен.) – Марцин Флис, 37, Жан Рогель, 49

26.07. 18:30. Видзев Лодзь – Мотор Люблин – 2:2

Голы: Мариуш Форнальчик, 20, Себастьян Бергер, 28 (пен.) – Себастьян Бергер, 13 (автогол), Мбайе Ндиайе, 49

26.07. 21:15. Висла Краков – ГКС Катовице – 2:1

Голы: Марко Божич, 56 (пен.), Хорди Санчес, 60 – Шимон Бартлевич, 79

27.07. 20:00. Заглембе Любин – Пяст Гливице – 2:0

Голы: Якуб Сыпек, 72, Марцель Регула, 86

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Заглембе Л 1 1 0 0 2 - 0 02.08.26 15:45 Легия - Заглембе Л27.07.26 Заглембе Л 2:0 Пяст 3
2 Гурник Забже 1 1 0 0 2 - 1 01.08.26 21:15 Корона Кельце - Гурник Забже25.07.26 Гурник Забже 2:1 Шлёнск 3
3 Радомяк 1 1 0 0 2 - 1 02.08.26 21:15 Катовице - Радомяк24.07.26 Радомяк 2:1 Вечиста Краков 3
4 Висла Краков 1 1 0 0 2 - 1 01.08.26 15:45 Пяст - Висла Краков26.07.26 Висла Краков 2:1 Катовице 3
5 Висла Плоцк 1 1 0 0 2 - 1 31.07.26 19:00 Висла Плоцк - Видзев Лодзь26.07.26 Ракув 1:2 Висла Плоцк 3
6 Ягеллония 1 1 0 0 1 - 0 31.07.26 21:30 Мотор Люблин - Ягеллония25.07.26 Ягеллония 1:0 Корона Кельце 3
7 Легия 1 1 0 0 1 - 0 02.08.26 15:45 Легия - Заглембе Л24.07.26 Погонь Щецин 0:1 Легия 3
8 Мотор Люблин 1 0 1 0 2 - 2 31.07.26 21:30 Мотор Люблин - Ягеллония26.07.26 Видзев Лодзь 2:2 Мотор Люблин 1
9 Видзев Лодзь 1 0 1 0 2 - 2 31.07.26 19:00 Висла Плоцк - Видзев Лодзь26.07.26 Видзев Лодзь 2:2 Мотор Люблин 1
10 Краковия 1 0 1 0 0 - 0 03.08.26 20:00 Краковия - Погонь Щецин25.07.26 Лех 0:0 Краковия 1
11 Лех 1 0 1 0 0 - 0 01.08.26 18:30 Вечиста Краков - Лех25.07.26 Лех 0:0 Краковия 1
12 Катовице 1 0 0 1 1 - 2 02.08.26 21:15 Катовице - Радомяк26.07.26 Висла Краков 2:1 Катовице 0
13 Ракув 1 0 0 1 1 - 2 02.08.26 18:30 Шлёнск - Ракув26.07.26 Ракув 1:2 Висла Плоцк 0
14 Шлёнск 1 0 0 1 1 - 2 02.08.26 18:30 Шлёнск - Ракув25.07.26 Гурник Забже 2:1 Шлёнск 0
15 Вечиста Краков 1 0 0 1 1 - 2 01.08.26 18:30 Вечиста Краков - Лех24.07.26 Радомяк 2:1 Вечиста Краков 0
16 Корона Кельце 1 0 0 1 0 - 1 01.08.26 21:15 Корона Кельце - Гурник Забже25.07.26 Ягеллония 1:0 Корона Кельце 0
17 Погонь Щецин 1 0 0 1 0 - 1 03.08.26 20:00 Краковия - Погонь Щецин24.07.26 Погонь Щецин 0:1 Легия 0
18 Пяст 1 0 0 1 0 - 2 01.08.26 15:45 Пяст - Висла Краков27.07.26 Заглембе Л 2:0 Пяст 0
Полная таблица

Видеообзор матчей

События матча

90’ +2
Миккель Майгор (Вечиста Краков) получает красную карточку.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Stefan Feiertag (Вечиста Краков), асcист Мики Вильяр.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Jan Grzesik (Радомяк), асcист Лукиньяс.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Roberto Alves (Радомяк), асcист Jan Grzesik.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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