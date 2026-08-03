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  4. Константинос КАРЕЦАС: «Я хочу внести свой вклад»
Германия
03 августа 2026, 23:54 |
53
0

Константинос КАРЕЦАС: «Я хочу внести свой вклад»

Греческий полузащитник прокомментировал свой переход в дортмундскую «Боруссию»

03 августа 2026, 23:54 |
53
0
Константинос КАРЕЦАС: «Я хочу внести свой вклад»
ФК Боруссия Дортмунд. Константинос Карецас
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Греческий атакующий полузащитник Константинос Карецас прокомментировал свой переход в дортмундскую «Боруссию» из бельгийского «Генка»:

«Боруссия» Дортмунд — это особенный клуб, и я невероятно горжусь тем, что теперь смогу носить черно-желтую футболку. Я с нетерпением жду знакомства со своими товарищами по команде и того, чтобы в скором времени сыграть перед нашими болельщиками на этом впечатляющем стадионе. Я хочу внести свой вклад в то, чтобы мы вместе добились успеха».

В прошлом сезоне Константинос провел 34 матча в чемпионате Бельгии и отдал 11 результативных передач. В Лиге Европы вместе с «Генком» он дошел до 1/8 финала, сыграв 11 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

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Константинос Карецас Боруссия Дортмунд трансферы чемпионат Бельгии по футболу трансферы Бундеслиги Генк
Дмитрий Вус Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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