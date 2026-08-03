Назар САВИЦКИЙ: «Думаю, что ребята в оптимальных кондициях»

Главный тренер юношеской команды львовского «Руха» U-19 Назар Савицкий подвел итоги предсезонных сборов.

– Назар Игоревич, подведите итоги сборов. В каком функциональном состоянии игроки подходят к официальным матчам? Довольны ли вы их формой?

– Мы выполнили все, что планировали сделать на летних сборах. Команда провела ряд качественных спаррингов с сильными соперниками. Тренерский штаб, и я в частности, доволен тем, как прошла подготовка к Национальной лиге U-19. Думаю, что ребята в оптимальной форме подойдут к старту сезона. Впрочем, по-настоящему всё можно будет оценить только после первых официальных игр.

– Сейчас в команде фактически четыре возрастные категории. Как старшие футболисты помогают адаптироваться младшим? Успели ли они сыграться?

– Младшим футболистам не понадобилось много времени на адаптацию. Все они прекрасно знакомы, много лет живут вместе в Академии, некоторые игроки ранее уже выступали за команду U-19 в прошлом сезоне. На поле и в раздевалке царит хорошая атмосфера – у нас надежный и дружный коллектив. Старшие игроки во всем поддерживают молодежь.

– Первый соперник – ФК «Харьков» U-19. Что вы можете сказать об этой команде? Как готовитесь к предстоящему матчу?

– ФК «Харьков» U-19 — это очень сильная команда, в составе которой есть качественные футболисты. Этим летом к ним также присоединились футболисты 2009 и 2010 годов рождения. Мы изучали их игру, ведь ответственно готовимся к каждому сопернику. Однако основной акцент в подготовке мы делаем на своей команде. Важно, чтобы наши ребята придерживались клубных игровых принципов, следовали той игровой модели, над которой мы работаем на тренировках. Хочется, чтобы в каждом матче «Рух» на поле демонстрировал свою игру.

– Какие задачи вы ставите перед командой на предстоящий сезон?

– Все наши воспитанники – перспективные и талантливые футболисты. Перед командой всегда стоят максимальные турнирные задачи. Но наша главная задача – качественно готовиться от матча к матчу, бороться за положительный результат, ведь в каждом матче мы хотим побеждать, и всегда важен следующий поединок. По итогам сезона мы увидим, какие результаты покажет команда.