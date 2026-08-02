Богдан ЕСЫП: «Мы довольны тем, как сыграла команда»

Главный тренер львовского «Руха» Богдан Есип прокомментировал поражение от винницкой «Нивы» (1:2) в матче 1-го тура Второй лиги:

«Мы довольны тем, как сыграла команда. В первом тайме было заметно, что ребята нервничают, и «Нива» контролировала ситуацию в тот период матча. Но во втором тайме «Рух» был лучшей командой на поле. Это важный опыт для наших футболистов, ведь большинство из них дебютировали на профессиональном уровне. Из-за волнения они играли не так раскованно, как обычно. Впрочем, в целом это была хорошая игра против соперника, который ставит перед собой задачу выйти в Первую лигу.

В перерыве тренерский штаб подчеркивал, что преимущество «Нивы» в счете не является проблемой, ничего страшного не произошло и нужно успокоиться — играть так, как наши ребята играют всегда. Замены освежили игру: Бодак, Угрик, Кройтарь и другие футболисты хорошо усилили команду. Нам почти удалось переломить ход игры, ведь у нас были моменты, чтобы забить больше голов. К сожалению, пропустили под занавес матча, но это тоже опыт. В будущем будем действовать иначе, и футболисты это также понимают. Это был интересный матч с большим количеством моментов. Ни одна из команд не закрывалась и не затягивала игру, и оба клуба хотели выиграть. Нужно также понимать, что самым старшим игрокам нашей команды 19 лет. Это ребята 2007 года рождения: Угринчук, Баршак, Дзюнь, Тутти. Остальные игроки — футболисты 2008, 2009 и 2010 годов рождения. И для всех них это были едва ли не первые полные матчи на взрослом уровне. Поздравляю их с дебютом!

Наша молодёжь достойно выглядела на фоне соперника и навязала ему серьёзную борьбу. Нам удалось заставить оппонента отбиваться в конце матча, ведь мы хотели победить. Это говорит о том, что у ребят правильный настрой, они ничего не боятся и нацелены на борьбу за положительный результат. Радует, что они не хотят проигрывать, не опускают руки, а стараются действовать агрессивно и борются в каждом эпизоде, потому что хотят побеждать. Именно этого мы и ждем от футболистов. Они — большие молодцы, учитывая, что пришлось играть на искусственном поле не самого лучшего качества в невыносимую жару, ведь было почти 40 градусов тепла. Могу похвалить всех: и игроков, которые были в стартовом составе, и тех, кто вышел на замену, и ребят, которые сегодня не вышли на поле, но также являются важной частью коллектива. Наш клубный девиз — «Будет бой!», и мы сегодня дали бой более старшим и опытным футболистам.

У нас в следующие выходные не будет официального матча, поэтому есть возможность сосредоточиться на подготовке игроков. В частности, подтянуть физическую форму некоторых футболистов, которые по разным причинам не прошли полноценные сборы летом. Сейчас ребята находятся в разном функциональном состоянии, поэтому нужно, чтобы все были в одинаково хорошей физической форме. Эта пауза будет полезной для нас, и нужно правильно распорядиться этой возможностью».