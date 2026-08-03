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03 августа 2026, 21:40 | Обновлено 03 августа 2026, 21:41
778
0

ВИДЕО. Фанаты в Хорватии подожгли гостевой сектор в знак протеста

Ультрас «Хайдука» часто применяют пиротехнику во время матчей

03 августа 2026, 21:40 | Обновлено 03 августа 2026, 21:41
778
0
ВИДЕО. Фанаты в Хорватии подожгли гостевой сектор в знак протеста
ФК Хайдук
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Группа ультрас «Торсида» из сплитского «Хайдука» подожгла часть гостевого сектора на стадионе в Вараждине после поражения от «НК Вараждин» со счетом 1:2. Так фанаты протестовали против высоких цен на билеты для болельщиков, приехавших на выездной матч.

Службы безопасности и пожарные быстро вмешались, чтобы потушить пламя. Официальные отчеты подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ультрас «Хайдука» часто применяют пиротехнику во время матчей, а также в этом году отметились сожжением большого баннера соперников, загребского «Динамо».

ВИДЕО. Фанаты в Хорватии подожгли гостевой сектор в знак протеста

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Руслан Полищук Источник: Facebook
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