Ударили по рукам. Владелец Харькова инвестирует деньги в европейский клуб

Хорватский «Хайдук» заключил спонсорский контракт с криптовалютной компанией WhiteBIT.

По имеющейся информации, стороны уже достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве. Недавно в Хорватию прибыл основатель и президент WhiteBIT Владимир Носов — владелец украинского «Харькова».

Отмечается, что будущее соглашение будет иметь формат классического спонсорского контракта без каких-либо условий относительно управления клубом или влияния на спортивные решения. Речь идет исключительно о маркетинговом партнерстве, которое должно обеспечить «Хайдуку» дополнительные финансовые поступления.

Ожидается, что об официальном подписании соглашения между «Хайдуком» и WhiteBIT может быть объявлено в ближайшее время.