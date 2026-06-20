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  4. Ударили по рукам. Владелец Харькова инвестирует деньги в европейский клуб
Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 03:32 |
367
0

Ударили по рукам. Владелец Харькова инвестирует деньги в европейский клуб

Носов заключил соглашение с «Хайдуком»

20 июня 2026, 03:32 |
367
0
Ударили по рукам. Владелец Харькова инвестирует деньги в европейский клуб
ФК Харьков. Владимир Носов
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Хорватский «Хайдук» заключил спонсорский контракт с криптовалютной компанией WhiteBIT.

По имеющейся информации, стороны уже достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве. Недавно в Хорватию прибыл основатель и президент WhiteBIT Владимир Носов — владелец украинского «Харькова».

Отмечается, что будущее соглашение будет иметь формат классического спонсорского контракта без каких-либо условий относительно управления клубом или влияния на спортивные решения. Речь идет исключительно о маркетинговом партнерстве, которое должно обеспечить «Хайдуку» дополнительные финансовые поступления.

Ожидается, что об официальном подписании соглашения между «Хайдуком» и WhiteBIT может быть объявлено в ближайшее время.

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чемпионат Украины по футболу чемпионат Хорватии по футболу Хайдук Сплит Украинская Премьер-лига Владимир Носов Харьков
Дмитрий Олийченко Источник
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