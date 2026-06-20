Ударили по рукам. Владелец Харькова инвестирует деньги в европейский клуб
Носов заключил соглашение с «Хайдуком»
Хорватский «Хайдук» заключил спонсорский контракт с криптовалютной компанией WhiteBIT.
По имеющейся информации, стороны уже достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве. Недавно в Хорватию прибыл основатель и президент WhiteBIT Владимир Носов — владелец украинского «Харькова».
Отмечается, что будущее соглашение будет иметь формат классического спонсорского контракта без каких-либо условий относительно управления клубом или влияния на спортивные решения. Речь идет исключительно о маркетинговом партнерстве, которое должно обеспечить «Хайдуку» дополнительные финансовые поступления.
Ожидается, что об официальном подписании соглашения между «Хайдуком» и WhiteBIT может быть объявлено в ближайшее время.
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