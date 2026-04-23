Владелец Металлиста 1925 хочет инвестировать в известный европейский клуб

Основатель криптобиржи WhiteBIT и совладелец «Металлиста 1295» Владимир Носов проявляет серьезный интерес к сотрудничеству с «Хайдуком» — шестикратным чемпионом Хорватии.

По имеющейся информации, стороны уже провели первые контакты. На данный момент речь идет прежде всего о возможном масштабном спонсорском соглашении, однако не исключается и более широкий формат инвестиций в клуб.

Переговорный процесс находится на ранней стадии, но в «Хайдуке» активно анализируют варианты привлечения новых финансовых партнеров для дальнейшего развития.

Ожидается, что в ближайшее время стороны определятся с конкретным форматом сотрудничества, если переговоры будут продвигаться дальше.