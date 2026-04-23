  4. Владелец Металлиста 1925 хочет инвестировать в известный европейский клуб
23 апреля 2026, 23:56 |
Владелец Металлиста 1925 хочет инвестировать в известный европейский клуб

Носов ведет переговоры с «Хайдуком»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Носов

Основатель криптобиржи WhiteBIT и совладелец «Металлиста 1295» Владимир Носов проявляет серьезный интерес к сотрудничеству с «Хайдуком» — шестикратным чемпионом Хорватии.

По имеющейся информации, стороны уже провели первые контакты. На данный момент речь идет прежде всего о возможном масштабном спонсорском соглашении, однако не исключается и более широкий формат инвестиций в клуб.

Переговорный процесс находится на ранней стадии, но в «Хайдуке» активно анализируют варианты привлечения новых финансовых партнеров для дальнейшего развития.

Ожидается, что в ближайшее время стороны определятся с конкретным форматом сотрудничества, если переговоры будут продвигаться дальше.

Владимир Носов Хайдук Сплит чемпионат Хорватии по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925
Дмитрий Олийченко Источник: 24sata
