Владелец Металлиста 1925 хочет инвестировать в известный европейский клуб
Носов ведет переговоры с «Хайдуком»
Основатель криптобиржи WhiteBIT и совладелец «Металлиста 1295» Владимир Носов проявляет серьезный интерес к сотрудничеству с «Хайдуком» — шестикратным чемпионом Хорватии.
По имеющейся информации, стороны уже провели первые контакты. На данный момент речь идет прежде всего о возможном масштабном спонсорском соглашении, однако не исключается и более широкий формат инвестиций в клуб.
Переговорный процесс находится на ранней стадии, но в «Хайдуке» активно анализируют варианты привлечения новых финансовых партнеров для дальнейшего развития.
Ожидается, что в ближайшее время стороны определятся с конкретным форматом сотрудничества, если переговоры будут продвигаться дальше.
