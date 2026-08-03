Валерий БОНДАРЬ: «Слава Богу. У нас начали забивать центральные нападающие»
Центральный защитник «Шахтера» оценил результат матча с «Кудровкой»
Центральный защитник «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал победу команды в первом туре УПЛ сезона 2026/27 против «Кудровки» (5:1).
– Хорошие впечатления, потому что одержали победу. В принципе, очень важно хорошо начать сезон. И пока у нас нет матчей в еврокубках, нужно по максимуму набирать баллы. Мы понимаем, что будет очень тяжело играть в этом сезоне, потому что и «Полесье» показывает очень хорошую игру, и ЛНЗ мы знаем, и «Динамо» Киев, поэтому мы понимаем, что не имеем права сейчас терять столь важные баллы для нас.
– Ты рассказал в интервью перед чемпионатом, что все голы оставили на чемпионат, потому что на сборах чуть-чуть не забивали: одна сухая игра, другая. И сегодня мы увидели хорошую результативность.
– Слава Богу. У нас стали забивать центральные нападающие. Сегодня Элиас забил три мяча, Лука Мейреллиш тоже. Я очень рад и счастлив за них, потому что они действительно много работают на тренировках. Нападающий, вы сами знаете, должен забивать голы – это его основная работа на футбольном поле.
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