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  4. Валерий БОНДАРЬ: «Слава Богу. У нас начали забивать центральные нападающие»
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 21:12 |
204
0

Валерий БОНДАРЬ: «Слава Богу. У нас начали забивать центральные нападающие»

Центральный защитник «Шахтера» оценил результат матча с «Кудровкой»

03 августа 2026, 21:12 |
204
0
Валерий БОНДАРЬ: «Слава Богу. У нас начали забивать центральные нападающие»
ФК Шахтер. Валерий Бондарь
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Центральный защитник «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал победу команды в первом туре УПЛ сезона 2026/27 против «Кудровки» (5:1).

– Хорошие впечатления, потому что одержали победу. В принципе, очень важно хорошо начать сезон. И пока у нас нет матчей в еврокубках, нужно по максимуму набирать баллы. Мы понимаем, что будет очень тяжело играть в этом сезоне, потому что и «Полесье» показывает очень хорошую игру, и ЛНЗ мы знаем, и «Динамо» Киев, поэтому мы понимаем, что не имеем права сейчас терять столь важные баллы для нас.

– Ты рассказал в интервью перед чемпионатом, что все голы оставили на чемпионат, потому что на сборах чуть-чуть не забивали: одна сухая игра, другая. И сегодня мы увидели хорошую результативность.

– Слава Богу. У нас стали забивать центральные нападающие. Сегодня Элиас забил три мяча, Лука Мейреллиш тоже. Я очень рад и счастлив за них, потому что они действительно много работают на тренировках. Нападающий, вы сами знаете, должен забивать голы – это его основная работа на футбольном поле.

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Лука Мейреллиш Кауан Элиас Валерий Бондарь чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кудровка Шахтер - Кудровка
Руслан Полищук Источник: Трибуна
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