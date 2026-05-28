Лига конференций28 мая 2026, 14:27 | Обновлено 28 мая 2026, 15:49
Игрок Шахтера попал в символическую сборную Лиги конференций
Валерий Бондарь получил высокие оценки по версии портала SofaScore
Обнародована символическая сборная Лиги конференций по версии SofaScore.
В ней нашлось месту украинскому защитнику «Шахтера» Валерию Бондарю с оценкой в 7.23. Сами «горняки» дошли до полуфинала турнира, где с общим счетом 2:5 уступили «Кристал Пэлас».
Символическая сборная Лиги конференций:
- Вратарь: Майк Пендерс (Старсбург)
- Защитники: Валерий Бондарь (Шахтер), Флориан Лежен (Райо Вальекано), Крис Ричардс (Кристал Пэлас)
- Полузащитники: Марсьяль Годо (Страсбург), Кайшу Сано (Майнц), Валентин Барко (Страсбург), Ларазос Рота (АЕК), Абубакари Коита (АЕК)
- Нападающие: Ереми Пино (Кристал Пэлас), Исмаила Сарр (Кристал Пэлас)
Неочікувано насправді, в матчах він не найкращим чином грав
Странно, а динамовским "знатокам" он не нравится.
Я ж казав що нам не треба посилювати захист. У нас в Шахтарі одні з найкращих захисників. А те, що деколи помиляються - всі помиляються, питання лише як часто помиляються.
