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  4. Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Англия
03 августа 2026, 23:02 |
1197
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Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ

Лондонскому клубу больше нравится вариант со «Страсбургом»

03 августа 2026, 23:02 |
1197
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Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может продолжить сезон во французской Лиге 1.

По информации FootMercato, лондонский клуб готов отдать 25-летнего футболиста в аренду «Страсбургу». У этого клуба тот же владелец, что и у «Челси», что может упростить возможную сделку.

После окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил Мудрик получил возможность вернуться в профессиональный футбол. В то же время в «Челси» уже адаптировались к игре без украинца и, вероятно, не планируют делать на него ставку в сезоне-2026/27.

Ранее сообщалось, что несколько клубов интересовались арендой Мудрика, в частности команды из английской Премьер-лиги. Однако в «Челси» отдали предпочтение варианту со «Страсбуром», где украинец сможет получить регулярную игровую практику.

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Михаил Мудрик Челси Страсбург аренда игрока трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Дмитрий Олийченко Источник: Footmercato
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