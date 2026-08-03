Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Лондонскому клубу больше нравится вариант со «Страсбургом»
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может продолжить сезон во французской Лиге 1.
По информации FootMercato, лондонский клуб готов отдать 25-летнего футболиста в аренду «Страсбургу». У этого клуба тот же владелец, что и у «Челси», что может упростить возможную сделку.
После окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил Мудрик получил возможность вернуться в профессиональный футбол. В то же время в «Челси» уже адаптировались к игре без украинца и, вероятно, не планируют делать на него ставку в сезоне-2026/27.
Ранее сообщалось, что несколько клубов интересовались арендой Мудрика, в частности команды из английской Премьер-лиги. Однако в «Челси» отдали предпочтение варианту со «Страсбуром», где украинец сможет получить регулярную игровую практику.
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