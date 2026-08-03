Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может продолжить сезон во французской Лиге 1.

По информации FootMercato, лондонский клуб готов отдать 25-летнего футболиста в аренду «Страсбургу». У этого клуба тот же владелец, что и у «Челси», что может упростить возможную сделку.

После окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил Мудрик получил возможность вернуться в профессиональный футбол. В то же время в «Челси» уже адаптировались к игре без украинца и, вероятно, не планируют делать на него ставку в сезоне-2026/27.

Ранее сообщалось, что несколько клубов интересовались арендой Мудрика, в частности команды из английской Премьер-лиги. Однако в «Челси» отдали предпочтение варианту со «Страсбуром», где украинец сможет получить регулярную игровую практику.