Челси отреагировал на возвращение Мудрика к тренировкам
Украинец присоединился к команде в Гонконге
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик присоединился к команде после длительного перерыва.
25-летний футболист уже прибыл в Гонконг, где лондонский клуб проводит предсезонный тренировочный сбор. Мудрик вышел на поле вместе с партнерами по команде, а соответствующее видео опубликовала пресс-служба «Челси».
«Поехали», – кратко подписали публикацию представители лондонского клуба.
Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.
Let’s go. 😁 pic.twitter.com/kUDGthgxtO— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2026
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