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  4. Челси отреагировал на возвращение Мудрика к тренировкам
Англия
03 августа 2026, 18:59 |
1143
2

Челси отреагировал на возвращение Мудрика к тренировкам

Украинец присоединился к команде в Гонконге

03 августа 2026, 18:59 |
1143
2 Comments
Челси отреагировал на возвращение Мудрика к тренировкам
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик присоединился к команде после длительного перерыва.

25-летний футболист уже прибыл в Гонконг, где лондонский клуб проводит предсезонный тренировочный сбор. Мудрик вышел на поле вместе с партнерами по команде, а соответствующее видео опубликовала пресс-служба «Челси».

«Поехали», – кратко подписали публикацию представители лондонского клуба.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.

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чемпионат Англии по футболу учебно-тренировочные сборы Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси видео
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Форма Челсі чимось нагадує форму збірної України 
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Якщо спілкуватися на рівні притягування усе що можна, то на темно - синій , чи чорній можна побачити" тризуби" витягнуті на комерці і кінцях рукавів. От я так бачу
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