Челси отреагировал на возвращение Мудрика к тренировкам

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик присоединился к команде после длительного перерыва.

25-летний футболист уже прибыл в Гонконг, где лондонский клуб проводит предсезонный тренировочный сбор. Мудрик вышел на поле вместе с партнерами по команде, а соответствующее видео опубликовала пресс-служба «Челси».

«Поехали», – кратко подписали публикацию представители лондонского клуба.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.