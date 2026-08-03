Легендарный тренер победил рак и готов в 4-й раз возглавить Нидерланды
Луи ван Гал горит желанием работать
Луи ван Гал потенциально может стать новым главным тренером сборной Нидерландов.
74-летний специалист уже трижды возглавлял национальную команду своей страны, и сейчас он готов помочь «оранжевым» еще раз.
Говорят, что ван Гал находится в лучшей форме, чем когда-либо, и открыт для новой тренерской работы. Однако сотрудничество пока не гарантировано, поскольку KNVB еще не связывалась с ветераном.
Проблемы со здоровьем у ван Гала полностью решены после успешного лечения рака простаты, который был диагностирован в 2020 году.
Помимо работы со сборной Нидерландов ван Гал успешно тренировал такие крупные клубы, как «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».
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