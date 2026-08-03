Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный тренер победил рак и готов в 4-й раз возглавить Нидерланды
Нидерланды
03 августа 2026, 18:26 |
556
0

Легендарный тренер победил рак и готов в 4-й раз возглавить Нидерланды

Луи ван Гал горит желанием работать

03 августа 2026, 18:26 |
556
0
Легендарный тренер победил рак и готов в 4-й раз возглавить Нидерланды
Х. Луи ван Гал
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Луи ван Гал потенциально может стать новым главным тренером сборной Нидерландов.

74-летний специалист уже трижды возглавлял национальную команду своей страны, и сейчас он готов помочь «оранжевым» еще раз.

Говорят, что ван Гал находится в лучшей форме, чем когда-либо, и открыт для новой тренерской работы. Однако сотрудничество пока не гарантировано, поскольку KNVB еще не связывалась с ветераном.

Проблемы со здоровьем у ван Гала полностью решены после успешного лечения рака простаты, который был диагностирован в 2020 году.

Помимо работы со сборной Нидерландов ван Гал успешно тренировал такие крупные клубы, как «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

По теме:
От Араньчапат до Летучих голландцев: 5 лучших команд – вице-чемпионов мира
Флик окончательно поссорился с ключевым игроком Барселоны. Тот хочет уйти
Будут требовать компенсацию. Барселона в ярости из-за сборной Нидерландов
Луи ван Гал сборная Нидерландов по футболу
Руслан Полищук Источник: Sportnieuws.nl
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
Футбол | 02 августа 2026, 23:55 84
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?

Жребий 4-го раунда квалификации Лиги конференций пройдет 3 августа в 15:00

Дожали соперника. Ингулец вырвал победу в матче с Полесьем-2
Футбол | 03 августа 2026, 15:21 0
Дожали соперника. Ингулец вырвал победу в матче с Полесьем-2
Дожали соперника. Ингулец вырвал победу в матче с Полесьем-2

Поединок «Ингулец» – «Полесье-2» завершился со счетом 2:1

Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Бокс | 03.08.2026, 00:44
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
Футбол | 03.08.2026, 07:32
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
Пономаренко получил сенсационный вариант
Футбол | 03.08.2026, 08:02
Пономаренко получил сенсационный вариант
Пономаренко получил сенсационный вариант
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
03.08.2026, 11:11
Бокс
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
02.08.2026, 08:32 5
Футбол
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
02.08.2026, 17:35 5
Волейбол
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
Челси нашел новый клуб для Мудрика после допинг-скандала
02.08.2026, 08:44 5
Футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
Александр УСИК: «Фиг кто подумает, что они паленные»
03.08.2026, 05:32 1
Бокс
Определился клуб Ваната на следующий сезон
Определился клуб Ваната на следующий сезон
02.08.2026, 07:44 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем