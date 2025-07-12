«Все было плохо». Легендарный тренер вылечился от рака
Луи ван Гал сделал важное заявление
Известный нидерландский тренер Луи ван Гал заявил, что ему удалось побороть рак простаты, который врачи обнаружили в апреле 2023 года.
«Дела становятся все лучше. Меня больше не беспокоит рак. Два года тому назад я перенес несколько операций. Тогда все было плохо. Но в конце концов все наладилось, так что теперь я могу с этим справиться.
Я прохожу обследование каждые несколько месяцев и все идет хорошо. Я становлюсь все более здоровым», – сказал ван Гал.
За свою тренерскую карьеру нидерландский специалист поработал со сборной Нидерландов, а на клубном уровне возглавлял АЗ, Баварию и Манчестер Юнайтед.
Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Юнайтед покинет клуб ради чемпионата мира-2026.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Харьковский клуб заинтересован в услугах Александра Яцыка и Владимира Шепелева
В квалификации Лиги Европы Шахтер отгрузил 6 мячей финскому Ильвесу