ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал полузащитника сборной Англии

Клуб АПЛ Челси объявил о подписании контракта с 36-летним центральным полузащитником Джорданом Хендерсоном. Игрок получил контракт на 2 года.

Хендерсон перебрался в лондонскую команду на правах свободного агента после того, как договорился о разрыве соглашения с Брентфордом.

Джордан в минувшем сезоне провел 34 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Хендерсон стал вторым возрастным новичком Челси за последнее время. На прошлой неделе клуб подписал форварда Дэнни Уэлбека.