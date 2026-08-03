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Англия
03 августа 2026, 18:31 | Обновлено 03 августа 2026, 18:47
632
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал полузащитника сборной Англии

Хендерсон перебрался в лондонскую команду

03 августа 2026, 18:31 | Обновлено 03 августа 2026, 18:47
632
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал полузащитника сборной Англии
ФК Челси. Джордан Хендерсон
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Клуб АПЛ Челси объявил о подписании контракта с 36-летним центральным полузащитником Джорданом Хендерсоном. Игрок получил контракт на 2 года.

Хендерсон перебрался в лондонскую команду на правах свободного агента после того, как договорился о разрыве соглашения с Брентфордом.

Джордан в минувшем сезоне провел 34 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Хендерсон стал вторым возрастным новичком Челси за последнее время. На прошлой неделе клуб подписал форварда Дэнни Уэлбека.

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трансферы Брентфорд Джордан Хендерсон Челси трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Челси
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