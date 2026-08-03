Англия03 августа 2026, 18:31 | Обновлено 03 августа 2026, 18:47
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ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал полузащитника сборной Англии
Хендерсон перебрался в лондонскую команду
03 августа 2026, 18:31 | Обновлено 03 августа 2026, 18:47
632
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Клуб АПЛ Челси объявил о подписании контракта с 36-летним центральным полузащитником Джорданом Хендерсоном. Игрок получил контракт на 2 года.
Хендерсон перебрался в лондонскую команду на правах свободного агента после того, как договорился о разрыве соглашения с Брентфордом.
Джордан в минувшем сезоне провел 34 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
Хендерсон стал вторым возрастным новичком Челси за последнее время. На прошлой неделе клуб подписал форварда Дэнни Уэлбека.
Hendo at the Chels! 🤩 pic.twitter.com/iex7XdQGBr— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2026
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