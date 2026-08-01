Англия01 августа 2026, 19:27 | Обновлено 01 августа 2026, 19:42
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ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал опытного форварда
Уэлбек перебрался в состав лондонской команды
01 августа 2026, 19:27 | Обновлено 01 августа 2026, 19:42
1876
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Клуб АПЛ Челси объявил о подписании форварда Дэнни Уэлбека. Игрок перебрался из Брайтона.
35-летний нападающий получил контракт на два года.
Челси впервые за четыре года платит деньги за игрока старше 26 лет.
Уэлбек, который в карьере выступал за МЮ, Сандерленд, Уотфорд и сборную Англии, в прошлом сезоне забил 14 голов и сделал 2 ассиста в 40 матчах.
Spotted at Cobham. 🔍 pic.twitter.com/tQVSntVur2— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 1, 2026
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