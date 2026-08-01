ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал опытного форварда

Клуб АПЛ Челси объявил о подписании форварда Дэнни Уэлбека. Игрок перебрался из Брайтона.

35-летний нападающий получил контракт на два года.

Челси впервые за четыре года платит деньги за игрока старше 26 лет.

Уэлбек, который в карьере выступал за МЮ, Сандерленд, Уотфорд и сборную Англии, в прошлом сезоне забил 14 голов и сделал 2 ассиста в 40 матчах.