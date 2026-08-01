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Англия
01 августа 2026, 19:27 | Обновлено 01 августа 2026, 19:42
1876
2

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал опытного форварда

Уэлбек перебрался в состав лондонской команды

01 августа 2026, 19:27 | Обновлено 01 августа 2026, 19:42
1876
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ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал опытного форварда
ФК Челси. Дэнни Уэлбек
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Клуб АПЛ Челси объявил о подписании форварда Дэнни Уэлбека. Игрок перебрался из Брайтона.

35-летний нападающий получил контракт на два года.

Челси впервые за четыре года платит деньги за игрока старше 26 лет.

Уэлбек, который в карьере выступал за МЮ, Сандерленд, Уотфорд и сборную Англии, в прошлом сезоне забил 14 голов и сделал 2 ассиста в 40 матчах.

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Иван Зинченко Источник: ФК Челси
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Мішаня розчарований))
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