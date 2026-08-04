Жирона получила два предложения по трансферу Виктора Цыганкова

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков имеет несколько вариантов для продолжения карьеры – в чемпионатах Турции и Major League Soccer (MLS). Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик.

Контракт 28-летнего футболиста истекает после завершения сезона 2026/27, однако главным препятствием для трансфера является позиция испанской «Жироны», которая не собирается снижать цену на украинца:

«Жирона» имеет предложения, но требует десять миллионов евро – это и турецкий «Трабзонспор», и американский «Нью-Йорк Сити». Цыганков не понимает, почему за него требуют такие деньги, когда заплатили всего пять.

Предлагает искать компромисс. И отсутствие договоренности сейчас является критическим. Цыганков ничего не бойкотирует, он просто хочет поговорить. Контракт футболиста истекает через год.

Уже через полгода он может подписать контракт с любым клубом», – рассказал журналист.