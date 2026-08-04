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  4. Жирона получила два предложения по трансферу Виктора Цыганкова
Испания
04 августа 2026, 01:11 | Обновлено 04 августа 2026, 01:24
641
0

Жирона получила два предложения по трансферу Виктора Цыганкова

В услугах 28-летнего украинского футболиста заинтересованы «Трабзонспор» и «Нью-Йорк Сити»

04 августа 2026, 01:11 | Обновлено 04 августа 2026, 01:24
641
0
Жирона получила два предложения по трансферу Виктора Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Вингер сборной Украины Виктор Цыганков имеет несколько вариантов для продолжения карьеры – в чемпионатах Турции и Major League Soccer (MLS). Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик.

Контракт 28-летнего футболиста истекает после завершения сезона 2026/27, однако главным препятствием для трансфера является позиция испанской «Жироны», которая не собирается снижать цену на украинца:

«Жирона» имеет предложения, но требует десять миллионов евро – это и турецкий «Трабзонспор», и американский «Нью-Йорк Сити». Цыганков не понимает, почему за него требуют такие деньги, когда заплатили всего пять.

Предлагает искать компромисс. И отсутствие договоренности сейчас является критическим. Цыганков ничего не бойкотирует, он просто хочет поговорить. Контракт футболиста истекает через год.

Уже через полгода он может подписать контракт с любым клубом», – рассказал журналист.

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Жирона Виктор Цыганков Major League Soccer (MLS) Нью-Йорк Сити чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Игорь Цыганык трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: Игорь Цыганык
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