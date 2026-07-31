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Испания
31 июля 2026, 12:21 |
511
0

Цыганков получил привлекательный вариант для продолжения карьеры

Испанский «Реал Сосьедад» начал работу над трансфером игрока сборной Украины

31 июля 2026, 12:21 |
511
0
Цыганков получил привлекательный вариант для продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков продолжает поиски оптимального варианта для продолжения карьеры.

Футболист не собирается играть в составе «Жироны», которая по итогам прошлого сезона заняла 19-е место и вылетела в Сегунду – второй по силе дивизион страны.

Испанский журналист Горка Горостиди сообщил, что работу над трансфером 28-летнего игрока ведет «Реал Сосьедад», которые ищет усиление в линию атаки:

«Эксклюзив! «Реал Сосьедад» проявляет интерес к Виктору Цыганкову. Украинский вингер – один из тех игроков, которые больше всего привлекают спортивного директора.

Испанский клуб уже работает над сделкой, чтобы завершить полноценный трансфер украинца во время летнего трансферного окна», – рассказал инсайдер.

В сезоне 2025/26 вингер провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Контракт вингера истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

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Жирона Виктор Цыганков Реал Сосьедад трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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