Цыганков получил привлекательный вариант для продолжения карьеры
Испанский «Реал Сосьедад» начал работу над трансфером игрока сборной Украины
Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков продолжает поиски оптимального варианта для продолжения карьеры.
Футболист не собирается играть в составе «Жироны», которая по итогам прошлого сезона заняла 19-е место и вылетела в Сегунду – второй по силе дивизион страны.
Испанский журналист Горка Горостиди сообщил, что работу над трансфером 28-летнего игрока ведет «Реал Сосьедад», которые ищет усиление в линию атаки:
«Эксклюзив! «Реал Сосьедад» проявляет интерес к Виктору Цыганкову. Украинский вингер – один из тех игроков, которые больше всего привлекают спортивного директора.
Испанский клуб уже работает над сделкой, чтобы завершить полноценный трансфер украинца во время летнего трансферного окна», – рассказал инсайдер.
В сезоне 2025/26 вингер провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Контракт вингера истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.
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