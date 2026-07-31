Цыганков получил привлекательный вариант для продолжения карьеры

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков продолжает поиски оптимального варианта для продолжения карьеры.

Футболист не собирается играть в составе «Жироны», которая по итогам прошлого сезона заняла 19-е место и вылетела в Сегунду – второй по силе дивизион страны.

Испанский журналист Горка Горостиди сообщил, что работу над трансфером 28-летнего игрока ведет «Реал Сосьедад», которые ищет усиление в линию атаки:

«Эксклюзив! «Реал Сосьедад» проявляет интерес к Виктору Цыганкову. Украинский вингер – один из тех игроков, которые больше всего привлекают спортивного директора.

Испанский клуб уже работает над сделкой, чтобы завершить полноценный трансфер украинца во время летнего трансферного окна», – рассказал инсайдер.

В сезоне 2025/26 вингер провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Контракт вингера истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.