Виктор Цыганков получил предложение продолжить карьеру за океаном
«Нью-Йорк Сити» планировал оформить полноценный трансфер футболиста сборной Украины
Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков получил предложение продолжить карьеру в чемпионате Major League Soccer. Об этом сообщил Transferfeed.
Футболист сообщил, что не собирается оставаться в составе каталонского клуба, который по итогам прошлого сезона не сумел сохранить прописку в элитном дивизионе.
В услугах Цыганкова был заинтересован американский «Нью-Йорк Сити», однако украинец отказался от такого варианта, так как намерен остаться в чемпионате Испании.
«Жирона» готова продать игрока за 10-15 миллионов евро, а 50 процентов его прав принадлежит киевскому «Динамо». Интерес к вингеру проявляют «Аякс», «Эспаньол» и «Трабзонспор».
В сезоне 2025/26 вингер провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Контракт вингера истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.
🚨 New York City had an offer for Girona's Viktor Tsygankov rejected as the forward wishes to stay in Europe.https://t.co/GOuqHzEj8h#GironaFC #LaLiga #mls #футбол— TransferFeed (@transferfeedcom) July 28, 2026
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