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Испания
29 июля 2026, 16:57 | Обновлено 29 июля 2026, 17:19
851
0

Виктор Цыганков получил предложение продолжить карьеру за океаном

«Нью-Йорк Сити» планировал оформить полноценный трансфер футболиста сборной Украины

29 июля 2026, 16:57 | Обновлено 29 июля 2026, 17:19
851
0
Виктор Цыганков получил предложение продолжить карьеру за океаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков получил предложение продолжить карьеру в чемпионате Major League Soccer. Об этом сообщил Transferfeed.

Футболист сообщил, что не собирается оставаться в составе каталонского клуба, который по итогам прошлого сезона не сумел сохранить прописку в элитном дивизионе.

В услугах Цыганкова был заинтересован американский «Нью-Йорк Сити», однако украинец отказался от такого варианта, так как намерен остаться в чемпионате Испании.

«Жирона» готова продать игрока за 10-15 миллионов евро, а 50 процентов его прав принадлежит киевскому «Динамо». Интерес к вингеру проявляют «Аякс», «Эспаньол» и «Трабзонспор».

В сезоне 2025/26 вингер провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Контракт вингера истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

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Жирона Виктор Цыганков Major League Soccer (MLS) Нью-Йорк Сити трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: TransferFeed
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