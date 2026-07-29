Виктор Цыганков получил предложение продолжить карьеру за океаном

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков получил предложение продолжить карьеру в чемпионате Major League Soccer. Об этом сообщил Transferfeed.

Футболист сообщил, что не собирается оставаться в составе каталонского клуба, который по итогам прошлого сезона не сумел сохранить прописку в элитном дивизионе.

В услугах Цыганкова был заинтересован американский «Нью-Йорк Сити», однако украинец отказался от такого варианта, так как намерен остаться в чемпионате Испании.

«Жирона» готова продать игрока за 10-15 миллионов евро, а 50 процентов его прав принадлежит киевскому «Динамо». Интерес к вингеру проявляют «Аякс», «Эспаньол» и «Трабзонспор».

В сезоне 2025/26 вингер провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Контракт вингера истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.