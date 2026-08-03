WTA03 августа 2026, 16:57 |
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Ангелина Калинина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Торонто
03 августа 2026, 16:57 |
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3 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 54) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 77). Встреча начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.
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Это будет пятое очное противостояние соперниц. Счет 3:1 в пользу Калининой.
Победительница поединка в 1/32 финала поборется с 20-й сеяной Элизе Мертенс.
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