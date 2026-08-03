Ангелина Калинина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 54) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA 77). Встреча начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.

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Это будет пятое очное противостояние соперниц. Счет 3:1 в пользу Калининой.

Победительница поединка в 1/32 финала поборется с 20-й сеяной Элизе Мертенс.

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