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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 18:01 |
322
0

Новичок Полесья: «Хочу стать таким же храбрым, как украинцы»

Леандру Андраде восхищается украинским народом

03 августа 2026, 18:01 |
322
0
Новичок Полесья: «Хочу стать таким же храбрым, как украинцы»
ФК Полесье. Леандру Андраде
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26-летний кабовердинский вингер «Полесья» Леандру Андраде поделился впечатлениями о житомирской команде и Украине в условиях войны.

Футболист перешел в украинский клуб из азербайджанского «Карабаха» за 3 миллиона евро. Его контракт с «Полесьем» рассчитан до 2029 года.

– Вы уже почти месяц в «Полесье». Успели ли адаптироваться?

– Да, адаптация проходит очень хорошо за это время. На самом деле все мои партнеры и сотрудники клуба сделали всё возможное, чтобы я лучше адаптировался. Я такой человек, который любит изучать новые культуры и языки. Это если говорить об адаптации вне поля. А так, то тренеры нам очень помогают. Они делают всё, чтобы мы лучше понимали стиль игры.

– А кто из команды больше всего помог привыкнуть? Может быть, с кем-то уже успели подружиться?

– Да, сначала я пообщался с Жоау Виалле о том, как обстоят дела в Украине и в самом «Полиссе». Спросил, как проходят тренировки. Я очень люблю задавать много вопросов, а из игроков на поле мне больше всего помогли партнеры, которые играют рядом со мной. Это Богдан Михайличенко и Саша Андриевский.

– Вы играли в «Карабахе» с украинцем Алексеем Кащуком. Общались ли вы, возможно, с ним об Украине и о своем переходе?

– Это очень хороший вопрос. Я уже забыл такой разговор, но на самом деле очень много общался с ним по поводу трансфера. Я спросил о «Полесье», и он сразу мне сказал: «Иди». Он также играл с моими нынешними партнерами – Чоботенко, Назаренко и Брагару.

– Не было страха переходить в клуб в стране, где идет война?

– На самом деле немного переживал, но я – человек-боец. Конечно, я расспрашивал о ситуации в стране, но меня все уверяли, что всё хорошо и я смогу адаптироваться. Я – смелый человек.

– Трудно ли было принять это решение? Близкие, когда узнали, пытались отговорить?

– Моя семья переживала и говорила о рисках. Но я собрал очень много информации, всё просмотрел, проанализировал и объяснил им. Чемпионат Украины очень сильный, и я хотел сюда перейти. Близкие меня поддержали.

– Вы очень смелый, ведь многие легионеры боятся ехать в Украину из-за войны.

– Obrigado (спасибо). Украинцы – это сильные люди, и я это уже увидел. Я хочу стать таким же храбрым, как и вы.

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Леандру Андраде Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Футбол 24
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