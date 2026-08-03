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  4. Кирилл ПРОКОПЧУК: «Мы станем сильнее»
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 16:03 |
130
0

Кирилл ПРОКОПЧУК: «Мы станем сильнее»

Защитник «Оболони» прокомментировал поражение от «Эпицентра»

03 августа 2026, 16:03 |
130
0
Кирилл ПРОКОПЧУК: «Мы станем сильнее»
ФК Оболонь Киев. Кирилл Прокопчук
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Защитник киевской «Оболони» Кирилл Прокопчук прокомментировал поражение от каменец-подольского «Эпицентра» (0:3) в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Кирилл, тяжелый старт сезона. Что, по вашему мнению, произошло с командой после перерыва?

– Если честно, если бы в перерыве нам сказали, что матч завершится со счётом 0:3, наверное, все бы очень удивились. Думаю, переломным моментом стал первый пенальти. Затем быстро пропустили второй мяч, и психологически уже стало гораздо сложнее вернуться в игру.

– Был ли шанс изменить ход матча?

– Да, у нас был момент, который мог вернуть интригу. Если бы удалось забить, это придало бы команде уверенности и эмоций. Но, к сожалению, своим шансом мы не воспользовались.

– Что сказал команде главный тренер после матча?

– Самое главное – каждый должен задуматься над своей работой. Нужно ещё больше работать на тренировках, полностью отдаваться делу. Мы обязательно разберём свои ошибки на теоретическом занятии и сделаем правильные выводы перед следующей игрой.

– Этим летом команда существенно обновилась. Насколько уже ощущается взаимопонимание на поле?

– Конечно, сыгранность приходит со временем. Это нормально, когда в команду присоединяется много новых футболистов. Но с каждой тренировкой мы становимся лучше, лучше понимаем друг друга. В коллективе очень хорошая атмосфера.

– Как проходит ваша адаптация в «Оболони»?

– Очень хорошо. Ребята прекрасно приняли меня и других новичков. Все помогают как в быту, так и на тренировках, постоянно подсказывают. Поэтому процесс адаптации проходит легко, и я уверен, что с каждым матчем команда будет только набирать обороты.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Оболонь Кирилл Прокопчук
Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
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