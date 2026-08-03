«Это нравится болельщикам». Каррик раскрыл, в какой футбол будет играть МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик поделился своими мыслями после победы в товарищеском матче с «Атлетико» (2:1).

«Побеждать в футбольных матчах всегда важно. Конечно, это чрезвычайно важная составляющая деятельности этого футбольного клуба. Мы хотим играть зрелищно, забивать голы и участвовать в захватывающих футбольных матчах. Именно это нравится болельщикам, и именно поэтому я влюбился в этот клуб», – сказал специалист.

Каррик возглавил «Манчестер Юнайтед» в январе в качестве исполняющего обязанности тренера после увольнения Рубена Аморима. В мае он был назначен главным тренером первой команды «красных дьяволов» на постоянной основе. Прошлый сезон МЮ завершил на третьем месте в турнирной таблице АПЛ.

Следующий товарищеский матч «манкунианцы» проведут 8 августа против ПСЖ.