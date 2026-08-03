Назван клуб АПЛ, который хочет взять Мудрика в аренду после снятия бана

После снятия дисквалификации с украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика несколько клубов проявили интерес к возможности его аренды.

Как сообщает журналист talkSPORT Бен Джейкобс, в настоящее время украинец находится в Азии, где лондонская команда проводит предсезонный сбор. К середине августа Мудрик планирует оценить свой уровень и определиться с будущим. У него есть три варианта – продолжение выступлений в «Челси», аренда или даже продажа в другой клуб.

Инсайдер отмечает, что интерес к услугам футболиста проявляют несколько клубов. Один из них – новичок АПЛ «Ковентри Сити», который готов дать Михаилу шанс перезагрузить карьеру на самом высоком уровне.

У Мудрика действующий контракт с «Челси» до 2031 года.