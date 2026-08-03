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Англия
03 августа 2026, 16:32 |
1497
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Назван клуб АПЛ, который хочет взять Мудрика в аренду после снятия бана

«Ковентри» готов дать Михаилу шанс начать карьеру в Англии с нуля

03 августа 2026, 16:32 |
1497
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Назван клуб АПЛ, который хочет взять Мудрика в аренду после снятия бана
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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После снятия дисквалификации с украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика несколько клубов проявили интерес к возможности его аренды.

Как сообщает журналист talkSPORT Бен Джейкобс, в настоящее время украинец находится в Азии, где лондонская команда проводит предсезонный сбор. К середине августа Мудрик планирует оценить свой уровень и определиться с будущим. У него есть три варианта – продолжение выступлений в «Челси», аренда или даже продажа в другой клуб.

Инсайдер отмечает, что интерес к услугам футболиста проявляют несколько клубов. Один из них – новичок АПЛ «Ковентри Сити», который готов дать Михаилу шанс перезагрузить карьеру на самом высоком уровне.

У Мудрика действующий контракт с «Челси» до 2031 года.

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Ковентри Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы аренда игрока
Андрей Плыгун Источник: Бен Джейкобс
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шикарна кар'єра
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