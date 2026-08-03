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Англия
03 августа 2026, 16:59 | Обновлено 03 августа 2026, 17:06
419
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Коул ПАЛМЕР: «Спал на матчах сборной Англии. Зато отдохнул летом»

Игрок не поехал на ЧМ-2026 и смог отдохнуть

03 августа 2026, 16:59 | Обновлено 03 августа 2026, 17:06
419
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Коул ПАЛМЕР: «Спал на матчах сборной Англии. Зато отдохнул летом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер
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Хавбек Челси Коул Палмер не попал в заявку сборной Англии на ЧМ-2026, однако не расстроился из-за этого и смог отдохнуть летом.

«У меня было отличное лето. Семь недель отпуска – такого в карьере у меня еще не было. Чувствую себя свежим перед стартом сезона».

«Матчи сборной? Я смотрел некоторые, но иногда спал. Например, в матче с Мексикой заснул в перерыве. Но старался следить, что происходит», – сказал Палмер.

Ранее новый тренер Челси Хаби Алонсо назвал Палмера одним из важнейших игроков в его планах.

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Коул Палмер сборная Англии по футболу Челси ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Ожина з кращих англійських гравців не попав на ЧМ.... У нас тренери в більшості  теж такі.
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