Коул ПАЛМЕР: «Спал на матчах сборной Англии. Зато отдохнул летом»
Игрок не поехал на ЧМ-2026 и смог отдохнуть
Хавбек Челси Коул Палмер не попал в заявку сборной Англии на ЧМ-2026, однако не расстроился из-за этого и смог отдохнуть летом.
«У меня было отличное лето. Семь недель отпуска – такого в карьере у меня еще не было. Чувствую себя свежим перед стартом сезона».
«Матчи сборной? Я смотрел некоторые, но иногда спал. Например, в матче с Мексикой заснул в перерыве. Но старался следить, что происходит», – сказал Палмер.
Ранее новый тренер Челси Хаби Алонсо назвал Палмера одним из важнейших игроков в его планах.
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