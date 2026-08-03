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  4. Ангелина Калинина – Анна Бондар. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто
WTA
03 августа 2026, 16:15 |
722
0

Ангелина Калинина – Анна Бондар. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто

Поединок 1/64 финала состоится 3 августа и начнется 18:00 по Киеву

03 августа 2026, 16:15 |
722
0
Ангелина Калинина – Анна Бондар. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
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3 августа, в рамках первого круга теннисного турнира в Торонто, свою встречу проведут Ангелина Калинина (WTA 54) и Анна Бондар (WTA 77).

Поединок начнется не ранее 18:00 по Киеву.

Ангелина Калинина

Украинская спортсменка проводит неплохой сезон, она точно поняла, что давно переросла турниры WTA 125, где она выглядела мощно, выиграв два из них в Турции. Был шанс взять и титул WTA, но в финале не удалось доиграть матч из-за травмы.

Калинина мало играла на харде в текущем сезоне, всего 8 матчей, выиграв половину из них. На последнем грунтовом турнире в Гамбурге спортсменка была второй сеяной, но вылетела в четвертьфинале, где уступила будущему триумфатору Тамаре Корпач в трех сетах. По сравнению с началом года, Калинина поднялась на целых 73 позиции.

Анна Бондар

Опытная венгерская теннисистка в текущем сезоне играет с переменным успехом, на ее счету 25 побед в 45 матчах, при этом на харде 7 выигрышей при 8 поражениях. Титулов Бондар в этом году не выигрывала, но на последнем турнире в Гамбурге дошла до финала, где уступила местной теннисистке Тамаре Корпач – 3:6, 3:6.

Существенных изменений в рейтинге по сравнению с началом сезона нет, спортсменка упала три позиции. Бондар из тех середняков, с которыми точно стоит считаться, когда у нее идет игра, соперницы испытывают немало трудностей.

Личные встречи

В очных противостояниях Калинина ведет со счетом 3:1, но если брать матчи на харде, здесь 1:1. Теннисистки играли между собой дважды в этом сезон, в Брисбене Бондар выиграла 6:4, 7:6, а в Рабате украинка взяла реванш – 6:4, 7:5.

Прогноз

Встречаются две крепкие теннисистки первой сотни, которые хорошо знают друг друга. Украинка считается небольшим фаворитом, она выше в рейтинге, а также имеет перевес в очных противостояниях. Ожидаю матча примерно равных по силе спортсменок, многое будет зависеть от физического состояния, акклиматизации, настроя на игру. Сделаю здесь ставку на тотал больше 19,5 геймов за 1,63.

Прогноз Sport.ua
Ангелина Калинина
03.08.2026 -
18:00
Анна Бондар
Тотал больше 19.5 1.63 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Ангелина Калинина Анна Бондар WTA Торонто прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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