Ангелина Калинина – Анна Бондар. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Торонто

3 августа, в рамках первого круга теннисного турнира в Торонто, свою встречу проведут Ангелина Калинина (WTA 54) и Анна Бондар (WTA 77).

Поединок начнется не ранее 18:00 по Киеву.

Ангелина Калинина

Украинская спортсменка проводит неплохой сезон, она точно поняла, что давно переросла турниры WTA 125, где она выглядела мощно, выиграв два из них в Турции. Был шанс взять и титул WTA, но в финале не удалось доиграть матч из-за травмы.

Калинина мало играла на харде в текущем сезоне, всего 8 матчей, выиграв половину из них. На последнем грунтовом турнире в Гамбурге спортсменка была второй сеяной, но вылетела в четвертьфинале, где уступила будущему триумфатору Тамаре Корпач в трех сетах. По сравнению с началом года, Калинина поднялась на целых 73 позиции.

Анна Бондар

Опытная венгерская теннисистка в текущем сезоне играет с переменным успехом, на ее счету 25 побед в 45 матчах, при этом на харде 7 выигрышей при 8 поражениях. Титулов Бондар в этом году не выигрывала, но на последнем турнире в Гамбурге дошла до финала, где уступила местной теннисистке Тамаре Корпач – 3:6, 3:6.

Существенных изменений в рейтинге по сравнению с началом сезона нет, спортсменка упала три позиции. Бондар из тех середняков, с которыми точно стоит считаться, когда у нее идет игра, соперницы испытывают немало трудностей.

Личные встречи

В очных противостояниях Калинина ведет со счетом 3:1, но если брать матчи на харде, здесь 1:1. Теннисистки играли между собой дважды в этом сезон, в Брисбене Бондар выиграла 6:4, 7:6, а в Рабате украинка взяла реванш – 6:4, 7:5.

Прогноз

Встречаются две крепкие теннисистки первой сотни, которые хорошо знают друг друга. Украинка считается небольшим фаворитом, она выше в рейтинге, а также имеет перевес в очных противостояниях. Ожидаю матча примерно равных по силе спортсменок, многое будет зависеть от физического состояния, акклиматизации, настроя на игру. Сделаю здесь ставку на тотал больше 19,5 геймов за 1,63.