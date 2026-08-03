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WTA
03 августа 2026, 15:34 | Обновлено 03 августа 2026, 16:52
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0

Ига Свентек рассказала как проходит подготовка к турниру в Торонто

Польская теннисистка поделилась деталями подготовки к WTA 1000 в Торонто

03 августа 2026, 15:34 | Обновлено 03 августа 2026, 16:52
15
0
Ига Свентек рассказала как проходит подготовка к турниру в Торонто
Ига Свентек. gettyimages.com
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Восьмая ракетка мира Ига Свентек ответила на вопросы журналистов накануне старта турнира WTA 1000 в Торонто

– Ига, добро пожаловать в Торонто. Как проходила ваша подготовка и с каким настроением вы подходите к турниру?

– В первую очередь я очень рада быть здесь. В последний раз я была здесь в 2022 году, поэтому создается впечатление, будто я приехала в совершенно новое место, ведь большинство локаций в туре я уже очень хорошо знаю, а эту – нет. Так что я взволнована и счастлива, что снова здесь. Я отлично провела время в Варшаве, готовясь к хардовому сезону, и теперь продолжаю эту подготовку уже здесь.

– После Уимблдона сколько времени вы позволили себе полностью отдохнуть от тенниса, прежде чем вернуться к тренировкам? Чем занимались в этот период?

– Это было семь или восемь дней. Я была в Греции с друзьями, поэтому мы отлично провели время. И, конечно, это был период, когда я даже не думала о теннисе. Я только следила за выступлениями Губерта Гуркача на Уимблдоне, но ничего не смотрела. Это было прекрасное время, чтобы просто расслабиться и пожить совсем другой жизнью, не связанной с теннисом.

Выступление на турнире WTA 1000 в Торонто Ига Свентек начнет со второго круга и сыграет против Сары Бейлек из Чехии.

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Ига Свёнтек WTA Торонто
Horo Источник: Большой теннис Украины
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