Ига Свентек рассказала как проходит подготовка к турниру в Торонто

Восьмая ракетка мира Ига Свентек ответила на вопросы журналистов накануне старта турнира WTA 1000 в Торонто



– Ига, добро пожаловать в Торонто. Как проходила ваша подготовка и с каким настроением вы подходите к турниру?



– В первую очередь я очень рада быть здесь. В последний раз я была здесь в 2022 году, поэтому создается впечатление, будто я приехала в совершенно новое место, ведь большинство локаций в туре я уже очень хорошо знаю, а эту – нет. Так что я взволнована и счастлива, что снова здесь. Я отлично провела время в Варшаве, готовясь к хардовому сезону, и теперь продолжаю эту подготовку уже здесь.

– После Уимблдона сколько времени вы позволили себе полностью отдохнуть от тенниса, прежде чем вернуться к тренировкам? Чем занимались в этот период?



– Это было семь или восемь дней. Я была в Греции с друзьями, поэтому мы отлично провели время. И, конечно, это был период, когда я даже не думала о теннисе. Я только следила за выступлениями Губерта Гуркача на Уимблдоне, но ничего не смотрела. Это было прекрасное время, чтобы просто расслабиться и пожить совсем другой жизнью, не связанной с теннисом.



Выступление на турнире WTA 1000 в Торонто Ига Свентек начнет со второго круга и сыграет против Сары Бейлек из Чехии.