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  4. «Он еще умеет играть?» В Англии сделали скандальное заявление о Мудрике
Англия
03 августа 2026, 12:21 |
370
0

«Он еще умеет играть?» В Англии сделали скандальное заявление о Мудрике

Аде Оладипо сомневается в возвращении украинского вингера

03 августа 2026, 12:21 |
370
0
«Он еще умеет играть?» В Англии сделали скандальное заявление о Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Британский журналист Аде Оладипо отметился довольно скандальным заявлением о дальнейших перспективах украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, которому ранее отменили четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Он вообще умеет играть в футбол? Я имею в виду то, достаточно ли он хорош? Он не играл в футбол три года. Ладно – почти два года. Когда говорят о его немедленном возвращении, я думаю, это будет немедленный уход из клуба.

И то, что мы сейчас хотим услышать от болельщиков «Челси» – приняли бы вы Михаила Мудрика снова после его двухлетней дисквалификации», – заявил Оладипо в эфире talkSPORT.

Ранее тренер известного клуба английской Премьер-лиги назвал Мудрика своим сыном.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига мельдоний Михаил Мудрик Челси
Антон Романенко Источник: YouTube
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