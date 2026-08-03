«Он еще умеет играть?» В Англии сделали скандальное заявление о Мудрике

Британский журналист Аде Оладипо отметился довольно скандальным заявлением о дальнейших перспективах украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, которому ранее отменили четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Он вообще умеет играть в футбол? Я имею в виду то, достаточно ли он хорош? Он не играл в футбол три года. Ладно – почти два года. Когда говорят о его немедленном возвращении, я думаю, это будет немедленный уход из клуба.

И то, что мы сейчас хотим услышать от болельщиков «Челси» – приняли бы вы Михаила Мудрика снова после его двухлетней дисквалификации», – заявил Оладипо в эфире talkSPORT.

Ранее тренер известного клуба английской Премьер-лиги назвал Мудрика своим сыном.