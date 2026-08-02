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  4. «Это мой сын». Тренер клуба АПЛ отреагировал на возвращение Мудрика
Англия
02 августа 2026, 11:05 |
1692
0

«Это мой сын». Тренер клуба АПЛ отреагировал на возвращение Мудрика

Роберто Де Дзерби рад за своего бывшего подопечного

02 августа 2026, 11:05 |
1692
0
«Это мой сын». Тренер клуба АПЛ отреагировал на возвращение Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби
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Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби прокомментировал отмену четырехлетней дисквалификации украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, которая была наложена на него за нарушение антидопинговых правил.

«Он – еще один мой сын. Я очень рад. Он заслуживает играть. Он – отличный парень, хороший игрок. Надеюсь, в следующем сезоне он сможет показать, через что ему пришлось пройти за последние два года. Возможно, не против «Тоттенхэма», но он – отличный парень и очень, очень хороший игрок.

Я должен поблагодарить всех своих бывших игроков за то, что они мне дали, особенно Мишу, потому что я ушел оттуда из-за войны. Я покинул эту команду, этот клуб, не ради футбола, несмотря на то, что это, возможно, был лучший уровень футбола, на котором я когда-нибудь тренировал», – цитирует Де Дзерби BBC.

Сообщалось, что журналист Sky Sports Каве Солхекол назвал очень странным дело Мудрика.

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допинг Тоттенхэм дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига мельдоний Михаил Мудрик Челси Роберто Де Дзерби
Антон Романенко Источник: BBC
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