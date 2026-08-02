«Это мой сын». Тренер клуба АПЛ отреагировал на возвращение Мудрика
Роберто Де Дзерби рад за своего бывшего подопечного
Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби прокомментировал отмену четырехлетней дисквалификации украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, которая была наложена на него за нарушение антидопинговых правил.
«Он – еще один мой сын. Я очень рад. Он заслуживает играть. Он – отличный парень, хороший игрок. Надеюсь, в следующем сезоне он сможет показать, через что ему пришлось пройти за последние два года. Возможно, не против «Тоттенхэма», но он – отличный парень и очень, очень хороший игрок.
Я должен поблагодарить всех своих бывших игроков за то, что они мне дали, особенно Мишу, потому что я ушел оттуда из-за войны. Я покинул эту команду, этот клуб, не ради футбола, несмотря на то, что это, возможно, был лучший уровень футбола, на котором я когда-нибудь тренировал», – цитирует Де Дзерби BBC.
Сообщалось, что журналист Sky Sports Каве Солхекол назвал очень странным дело Мудрика.
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