Журналист – об отмене дисквалификации Мудрика: «Это очень странно»

Ведущий корреспондент Sky Sports Каве Солхекол высказался об отмене четырехлетней дисквалификации украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, наложенной на него за нарушение антидопинговых правил.

«Это очень противоречивый и странный случай, ведь произошло так, что Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, то есть он действительно признает, что запрещенное вещество было в его организме, когда в октябре 2024 его тест на мельдоний дал положительный результат. Но он может немедленно вернуться к игре вместо того, чтобы отбывать полный срок дисквалификации вплоть до декабря 2028 года, и причина этого заключается в том, что правила изменились.

Если бы он сегодня прошел тот же тест, количество мельдония в его организме не дало бы положительного результата, а следовательно, это не было бы нарушением антидопинговых правил. Это немного «серая зона», но, по сути, это означает, что, поскольку он уже почти два года не играл, Футбольная ассоциация, сам игрок и его представители с согласия ВАДА решили, что он может вернуться к игре», – заявил Солхекол в эфире Sky Sports.

Ранее спортивный врач объяснил, как удалось оправдать Мудрика.