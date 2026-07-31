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Англия
31 июля 2026, 23:19 | Обновлено 31 июля 2026, 23:20
1018
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Журналист – об отмене дисквалификации Мудрика: «Это очень странно»

Каве Солхекол прокомментировал дело украинского вингера

31 июля 2026, 23:19 | Обновлено 31 июля 2026, 23:20
1018
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Журналист – об отмене дисквалификации Мудрика: «Это очень странно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Ведущий корреспондент Sky Sports Каве Солхекол высказался об отмене четырехлетней дисквалификации украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, наложенной на него за нарушение антидопинговых правил.

«Это очень противоречивый и странный случай, ведь произошло так, что Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, то есть он действительно признает, что запрещенное вещество было в его организме, когда в октябре 2024 его тест на мельдоний дал положительный результат. Но он может немедленно вернуться к игре вместо того, чтобы отбывать полный срок дисквалификации вплоть до декабря 2028 года, и причина этого заключается в том, что правила изменились.

Если бы он сегодня прошел тот же тест, количество мельдония в его организме не дало бы положительного результата, а следовательно, это не было бы нарушением антидопинговых правил. Это немного «серая зона», но, по сути, это означает, что, поскольку он уже почти два года не играл, Футбольная ассоциация, сам игрок и его представители с согласия ВАДА решили, что он может вернуться к игре», – заявил Солхекол в эфире Sky Sports.

Ранее спортивный врач объяснил, как удалось оправдать Мудрика.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси мельдоний
Антон Романенко Источник: Sky Sports
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Комментарии 3
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Пока его судили оказалось, что такая доза вообще не является существенной.
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Головний. Вони що там конкурс серед кореспондентів влаштовують хто головний. 
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