Журналист – об отмене дисквалификации Мудрика: «Это очень странно»
Каве Солхекол прокомментировал дело украинского вингера
Ведущий корреспондент Sky Sports Каве Солхекол высказался об отмене четырехлетней дисквалификации украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, наложенной на него за нарушение антидопинговых правил.
«Это очень противоречивый и странный случай, ведь произошло так, что Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, то есть он действительно признает, что запрещенное вещество было в его организме, когда в октябре 2024 его тест на мельдоний дал положительный результат. Но он может немедленно вернуться к игре вместо того, чтобы отбывать полный срок дисквалификации вплоть до декабря 2028 года, и причина этого заключается в том, что правила изменились.
Если бы он сегодня прошел тот же тест, количество мельдония в его организме не дало бы положительного результата, а следовательно, это не было бы нарушением антидопинговых правил. Это немного «серая зона», но, по сути, это означает, что, поскольку он уже почти два года не играл, Футбольная ассоциация, сам игрок и его представители с согласия ВАДА решили, что он может вернуться к игре», – заявил Солхекол в эфире Sky Sports.
Ранее спортивный врач объяснил, как удалось оправдать Мудрика.
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