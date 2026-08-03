Авторитетный итальянский журналист: «Этот украинец – большой талант»

Известный итальянский журналист Альфредо Педулла прокомментировал ситуацию с намерениями туринского «Ювентуса» подписать нового голкипера.

«По вратарю – да, ситуация до сих пор открыта... И теперь клубу нужно решить, что делать. У нас есть Викарио, а в отношении Сузуки – ситуация такая, что «ПСЖ» тоже хотел бы его подписать, но Сузуки там не будет играть.

Были предложены и другие вратари, такие как Трубин, который, по моему мнению, большой талант, но стоит по меньшей мере 40 миллионов. И «Юве» принимает решение и подведет итоги, чтобы добавить в состав еще и вратаря», – сказал Педулла в эфире своего YouTube-канала.

Ранее мнением по интересу со стороны «Ювентуса» к Трубину поделился ассистент главного тренера донецкого «Шахтера» Карл Николини.